Exigen que la muerte de un joven de 27 años a manos de otro de 22 en Alicante sea investigada como un presunto delito de homofobia

La asociación Alicante Entiende LGTBI ha expresado su profunda consternación y su condena por la muerte de un joven de 27 años tras sufrir una brutal agresión en las inmediaciones de la Playa de San Juan de Alicante durante la madrugada del pasado jueves.

Según las informaciones publicadas, el joven fue agredido en la parada del TRAM del Campo de Golf y falleció posteriormente como consecuencia de las graves heridas sufridas. Por estos hechos fue detenido un joven de 22 años, mientras la investigación policial continúa para esclarecer las circunstancias y motivaciones de la agresión.

Desde Alicante Entiende consideramos imprescindible que la posible motivación homófoba de los hechos sea investigada con absoluta seriedad y no quede relegada a un segundo plano. La violencia ejercida contra una persona por su orientación sexual debe ser identificada, investigada y, cuando existan pruebas suficientes, recibir la correspondiente respuesta penal.

El Código Penal español contempla expresamente como circunstancia agravante cometer un delito por motivos de discriminación relacionados, entre otros, con la orientación o identidad sexual. La propia Fiscalía General del Estado ha señalado que esta agravante puede resultar aplicable a agresiones físicas cuando estas se producen por motivos discriminatorios.

No podemos permitir que la homofobia vuelva a quedar en un segundo plano

Desde Alicante Entiende queremos trasladar un mensaje claro: no vamos a aceptar que la orientación sexual de una víctima sea ignorada cuando pueda resultar relevante para esclarecer las circunstancias de un crimen.

Si se acredita que el joven fue atacado y asesinado como consecuencia de un acercamiento afectivo o sexual hacia otro hombre, o por cualquier otra motivación relacionada con su orientación sexual real o percibida, consideramos que esa circunstancia debe ser investigada como una posible motivación homófoba y valorada jurídicamente con todas sus consecuencias.

No corresponde a los colectivos LGTBI determinar la responsabilidad penal de los hechos —esa función corresponde a los tribunales—, pero sí nos corresponde exigir que todas las hipótesis sean investigadas y que ninguna posible motivación de odio sea descartada de antemano.

Concentración de protesta

Por este motivo, Alicante Entiende convocará esta semana una concentración ante los Juzgados de Benalúa de Alicante para condenar públicamente el asesinato, mostrar nuestra solidaridad con la familia y las personas allegadas de la víctima y exigir que la investigación contemple de manera expresa la posible motivación homófoba.

La concentración reclamará:

Que se investigue la posible motivación homófoba de la agresión.

Que se esclarezcan todas las circunstancias que rodearon el asesinato.

Que, si las pruebas acreditan una motivación discriminatoria, se aplique la correspondiente agravante por orientación sexual.

Que las víctimas de delitos de odio LGTBI reciban una protección efectiva y una respuesta judicial adecuada.

Que la homofobia no sea invisibilizada ni normalizada.

La fecha y hora exactas de la concentración serán comunicadas públicamente por Alicante Entiende en cuanto queden cerradas.

No queremos privilegios. Queremos justicia

Alicante Entiende recuerda que reclamar una investigación con perspectiva de diversidad y odio discriminatorio no significa pedir un trato de favor ni prejuzgar a nadie. Significa exigir que, ante una posible motivación homófoba, esta sea investigada con la misma diligencia que cualquier otra hipótesis.

«No queremos privilegios. No queremos impunidad. Queremos que si una persona ha sido asesinada por ser gay, o por ser percibida como tal, ese odio sea reconocido y tenga la correspondiente respuesta de la Justicia», señala la asociación.

Una vida LGTBI vale exactamente lo mismo que cualquier otra vida.

Desde Alicante Entiende hacemos un llamamiento a las instituciones, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a la Administración de Justicia para que este caso sea esclarecido hasta sus últimas consecuencias.