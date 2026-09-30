'Pedaleando con Ainhoa': un reto ciclista de 700 kilómetros para ayudar a la investigación del cáncer infantil

Siete ciclistas solidarios se preparan para afrontar una exigente prueba de resistencia con un objetivo de gran impacto social. Los próximos 9 y 10 de octubre, los corredores recorrerán 700 kilómetros y superará un desnivel acumulado de más de 6.800 metros en tan solo dos días. El itinerario de este desafío de alta exigencia física conectará la localidad de Ibi (Alicante) con el CIMA de la Universidad de Navarra en Pamplona, realizando una parada intermedia clave en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia.

La iniciativa, impulsada bajo el lema "Pedaleando con Ainhoa", busca visibilizar la lucha contra el cáncer en niños y adolescentes y, sobre todo, recaudar fondos que se destinarán íntegramente a proyectos científicos y nuevas terapias en los citados centros de referencia hospitalaria y médica.

Precisamente para dar voz a este proyecto, David Fernández, padre de Ainhoa y cofundador de la Fundación Pedaleando con Ainhoa, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero. En su intervención, Fernández ha explicado el origen y los objetivos de esta movilización que nació a raíz de la experiencia personal de su familia con el fin de transformar el dolor en esperanza y conseguir que ningún niño se quede sin opciones de tratamiento eficaces.

La organización reitera su llamamiento a la participación ciudadana, institucional y empresarial. Los clubes ciclistas locales están invitados a acompañar a los deportistas a su paso por los diferentes municipios, mientras que los Ayuntamientos pueden sumarse ofreciendo apoyo institucional. Asimismo, cualquier particular o empresa puede colaborar económicamente a través de aportaciones libres en la "Fila 0", utilizando canales como la transferencia bancaria o el Bizum solidario (Código 12550), los cuales cuentan además con importantes beneficios fiscales.