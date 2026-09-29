El TRAM prevé iniciar a finales de año la ampliación de andén y la modificación de trazado en Puerta del Mar

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) prevé iniciar a finales de este año las obras de ampliación del andén y la modificación del trazado de las dos vías tranviarias en la parada Puerta del Mar, de la línea 5 del tranvía, situado frente a la playa del Postiguet.

Para ello, la empresa pública ha adjudicado la dirección de obra por 146.556 euros y los trabajos de construcción por 3.117.268 euros. En total, se destinarán a esta actuación 3.263.824 euros. El plazo de ejecución previsto es de ocho meses.

Actualmente, la parada de Puerta del Mar dispone de un andén con una longitud aproximada de 33 metros, por la que circulan las unidades de la serie 4.200 que tienen una longitud de 32,3 metros.

El director gerente de FGV, Alfonso Novo, ha explicado que "esta actuación tiene como objetivo facilitar la incorporación del nuevo material móvil" adquirido y "que fabrica la empresa Stadler en Albuixech". "Comenzarán a incorporarse al servicio antes de final de año", ha apostillado.

"Los nuevos tranvías cuentan con 45 metros de longitud y una capacidad para más de 280 personas, por lo que resulta necesario modificar el andén, siendo el único punto de la red del TRAM d'Alacant en el que hay que realizar un actuación importante", ha aseverado Novo.

Los trabajos consistirán en la ejecución de un nuevo andén de 75 metros de longitud y 4,5 metros de ancho y en la modificación del trazado de las vías para adaptarlo a esta nueva disposición.

A su vez, se acometerán las obras de urbanización del entorno anexas al andén en coordinación con el Ayuntamiento de Alicante. Al mismo tiempo, está previsto reponer los elementos de superestructura de vía y las instalaciones afectadas, como catenaria, señalización ferroviaria, cruce semaforizado viario y servicios urbanos.

Nuevos tranvías

FGV incorporará 22 tranvías para las explotaciones, en primer lugar, del TRAM d'Alacant, en un número de seis. El primer vehículo ya circula en pruebas por la red de Alicante para poder incorporarlo al servicio comercial en los próximos meses.

El contrato entre la Generalitat y Stadler Rail Valencia SAU, empresa radicada en Albuixech, recoge la construcción de 22 nuevos tranvías de la serie 4.500 por un importe de unos 140 millones de euros. Son vehículos ferroviarios ligeros Tramlink que, ha apuntado la administración autonómica, "destacan por sus prestaciones, accesibilidad universal, confort y seguridad".

El objetivo de la incorporación de las nuevas unidades es "conseguir mayor capacidad en un solo vehículo y mayor flexibilidad en el tránsito de acceso/descenso de viajeros para optimizar el recorrido". Además, los vehículos "serán plenamente accesibles y adaptados a la normativa vigente".