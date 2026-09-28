Los alicantinos podrán comunicar incidencias y seguir su solución en tiempo real a través de la aplicación de la concesionaria de limpieza

El Ayuntamiento de Alicante y la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de residuos, Netial, han puesto en servicio un nuevo canal de incidencias incorporados a la aplicación móvil (app) 'Tú Haces Alicante'. Una herramienta que refuerza la comunicación directa con la ciudadanía y facilita la gestión de cuestiones que detecten los vecinos que estén relacionadas con la limpieza viaria y la recogida de residuos, al recibir respuesta de su resolución en tiempo real.

El concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ, ha explicado que “la nueva evolución de esta aplicación, permite a los vecinos comunicar de forma rápida y sencilla cualquier incidencia detectada en la vía pública, así como realizar el seguimiento del estado de resolución de sus avisos en tiempo real”. “De esta forma, se podrá conocer cuándo y cómo se ha resuelto el problema detectado de limpieza o residuos en la vía pública”, ha subrayado el edil.

¿Cómo funciona?

A través del apartado de ‘Atención Ciudadana’, los usuarios pueden registrar incidencias relacionadas con la limpieza viaria o la recogida de residuos seleccionando la categoría correspondiente, indicando la ubicación exacta mediante un mapa o introduciendo la dirección, e incluso adjuntando fotografías o vídeos que faciliten la identificación del problema. Una vez tramitado el aviso, el Ayuntamiento y Netial recibirán la incidencia para gestionarla y resolverla con la mayor rapidez posible, dando respuesta en la misma publicación para que el usuario conozca cómo se ha resuelto.

Otra de las principales novedades incorporadas es la del servicio de ‘Solicitud de recogida de enseres’ directamente desde la aplicación. Gracias a esta funcionalidad, los ciudadanos podrán indicar el contenedor más cercano donde depositarán sus muebles o enseres, seleccionar la fecha del depósito y describir los objetos que desean retirar, agilizando así un trámite que hasta ahora requería otros canales de comunicación.

La aplicación también informa de las condiciones del servicio, recordando que se podrá depositar un máximo de dos enseres pequeños o uno de gran tamaño por solicitud y que deberán dejarse junto al contenedor seleccionado el día elegido, en horario de 21:00 a 22:30 horas.

Tipos de incidencia

La aplicación permite seleccionar la categoría concreta de la incidencia, primero en función de si se trata de limpieza viaria o recogida de residuos y posteriormente si es en vías pública (aceras y calzadas o plazas y zonas verdes) u otros espacios (desbroce, playas y calas o solares municipales). En recogida de residuos, si afecta a mantenimiento de contenedores (avería, entorno y limpieza exterior, olores y limpieza interior o sistema de cerradura en el contenedor de orgánica) o recogida (contenedores insuficientes, vaciado, recogida de enseres abandonados, escombros o poda).

Tras seleccionar el aspecto concreto se puede registrar el lugar de la incidencia y adjuntar imagen o video, además de describir la incidencia, para su tramitación. La app dispone de otra pestaña para poder seguir la resolución de la incidencia en tiempo real.

Objetivos de la actualización

Con esta mejora, el Ayuntamiento de Alicante y Netial persiguen varios objetivos: facilitar la comunicación directa entre los vecinos y los servicios de limpieza, agilizar la gestión y resolución de incidencias, simplificar la solicitud de recogida de enseres mediante un proceso rápido y sencillo, mejorar la atención a la ciudadanía ofreciendo información sobre el estado de cada aviso y fomentar la colaboración de los alicantinos en el cuidado y mantenimiento de la ciudad. Todas estas nuevas funcionalidades de la app 'Tú Haces Alicante' ya están disponibles para todos los usuarios de la aplicación.

Este canal de avisos se suma al disponible en la web municipal y del registro del Ayuntamiento (SAIC) donde también se pueden reportar incidencias relacionadas con la limpieza.