El autor de la muerte de un joven en la parada del TRAM de la zona del Golf seguirá en libertad con cargos

El juez de instrucción del caso del joven de 27 años que murió en una parada del TRAM al ser agredido por otro, dejó en libertad con cargos al presunto autor de la agresión y ahora, ha visto avalada su decisión por parte de la Audiencia de Alicante que ha rechazado el ingreso en prisión provisional que había pedido la Fiscalía en un recurso.

La Sección Segunda ha argumentado en un auto que se desconocen "qué fuentes de prueba podrían verse afectadas por su situación actual, lo que no se concreta en el recurso", del Ministerio Público y además "no puede obviarse el patente arraigo del apelado". Bajo la decisión de la Audiencia de Alicante no cabe recurso.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de agosto cuando el fallecido, un joven de 27 años murió tras ser agredido por el investigado, otro joven de 22 años mientras esperaban el tranvía de madrugada en una parada de la Playa de San Juan, en la zona de ocio del Campo de Golf.

Tras la detención del presunto autor, la asociación Alicante Entiende pidió que en la investigación se tuviera en cuenta una posible motivación homófoba en la agresión porque, según declaró en sede policial el presunto autor, llegó a las manos con el fallecido porque le propuso mantener relaciones. Un extremo que fue desmentido por la defensa del detenido que, según sus abogados, también forma parte del colectivo LGTBI.

Mientras tanto el titular de la Plaza Número 6 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, en funciones de guardia, dictó libertad con medidas cautelares de retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencia periódica ante el juzgado, para el investigado. El juez consideró que no concurrían en este caso los requisitos para adoptar una medida cautelar más gravosa como la prisión provisional.

Los mismos argumentos de la Audiencia de Alicante para rechazar el recurso presentado por el fiscal especializado en Delitos de Odio de Alicante que ha asumido la acusación pública y mostraba su desacuerdo con la decisión de dejar en libertad al joven investigado por estos hechos.