La Universidad de Alicante 'odia' a la gente

No se trata de odiar a la gente, pero sí de revisar, en tono humorístico, aquello que no gusta, o gusta menos, aquello que destaca, no siempre para bien, de las gentes y los lugares que visitan. El show “Odio a la gente”, una mezcla de improvisación, viajes, anécdotas y crítica social y de la idiosincrasia de los lugares y las gentes por donde giran tendrá lugar el próximo martes, 29 de septiembre, a las 19 horas en el Paraninfo de la Universidad de Alicante (UA). Y todo ello, en el marco de la grabación de un pódcast en directo, el formato que emplean Bianca Kovacs y Carmen Romero para hacer reír al público.

Según detalla la presentación del espectáculo, enmarcado en la programación cultural Paranimf de la UA, las dos cómicas “se ríen de todo sin filtros, incluidas ellas mismas, y comparten escenario para demostrar que el mundo de la comedia no tiene por qué ser simpático”.

Bianca Kovacs y Carmen Romero producen, dirigen, escriben y presentan este pódcast donde “a veces hablamos de países, otras veces del invitado que nos acompaña, también de anécdotas que hemos vivido o de algo que ha dicho el público. Siempre es algo diferente, en todos los sentidos”, concretan.

Tras una exitosa primera temporada con diez programas donde abordaron curiosidades no muy conocidas de diferentes países, las humoristas se encuentran ahora inmersas en esta segunda gira, que se graba en directo y con público.

En esta segunda temporada, el tema central de cada capítulo “son las características y la propia idiosincrasia del lugar que visitamos”, comentan. Y en cada programa, un invitado del mundo de la comedia y el espectáculo acompaña a las humoristas. Alicante y sus gentes darán mucho juego. Además, según han adelantado las humoristas, en la Universidad de Alicante serán dos los invitados que participarán del espectáculo.