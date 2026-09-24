ELPOZO, CENID e ILLICE BRANDS GROUP, entre los ganadores de los Premios Alfil 2026 de Terciario Avanzado

La Asociación empresarial de servicios estratégicos y consultoría Terciario Avanzado de Alicante ha dado a conocer los ganadores de la XIV edición de los Premios Alfil, unos galardones que reconocen a instituciones y empresas que incorporan conocimiento, tecnología y asesoramiento especializado para mejorar su gestión, innovar y reforzar su competitividad.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 30 de septiembre en el Auditorio de la Diputación, a las 19:00 horas, donde se reunirán representantes del ámbito empresarial, institucional y económico de la provincia. Los siete reconocimientos mostrarán cómo la colaboración entre las organizaciones premiadas y los profesionales de los servicios avanzados se traduce en proyectos y mejoras concretas.

“Detrás de muchos avances empresariales hay profesionales que aportan conocimiento y experiencia para tomar mejores decisiones y llevarlas a la práctica. Estos premios permiten ver esa contribución en ámbitos tan distintos como el turismo, la industria o el comercio. Es una aportación que compartimos las empresas de servicios estratégicos y que queremos hacer más visible”, destaca Mariano Torres, presidente de Terciario Avanzado.

Los premiados este año

En materia de ciberseguridad, HOSBEC; la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana, por la implantación, con el acompañamiento de Recursos en la Red (ReR), de un programa escalable de ciberseguridad dirigido a sus establecimientos asociados. La iniciativa ofrece diferentes niveles de apoyo, desde la concienciación y el diagnóstico inicial hasta el asesoramiento avanzado y la dirección externa de ciberseguridad mediante el servicio CISO as a Service. Aborda riesgos específicos del sector hotelero, como la suplantación vinculada a reservas, los accesos a sistemas de gestión y plataformas de distribución, la exposición de datos o el fraude al huésped. Un ejemplo de cómo la especialización tecnológica puede acercar a los establecimientos una protección adaptada a sus necesidades y recursos.

En la modalidad de Sostenibilidad Ambiental, el distinguido es ROTOTANK, por la implantación de un sistema integral de gestión ambiental, energética y de ecodiseño, acompañado por IPYC CONSULTORIA, que ha permitido a la compañía avanzar en la mejora continua de sus procesos y productos. El proyecto incluye las certificaciones ISO 50001 de gestión de la energía e ISO 14006 de ecodiseño, que incorporan criterios de eficiencia energética y reducción del impacto ambiental en la actividad y el desarrollo de productos. La consultoría especializada contribuye así a integrar la sostenibilidad en las decisiones industriales y a reforzar la competitividad de la compañía.

En Consultoría Empresarial el premio es para CJP REAL ESTATE GROUP por la implantación, con el acompañamiento de M&M Consulting, de un modelo digital de gestión contable y fiscal basado en Holded y asesoramiento personalizado, que permite centralizar y profesionalizar la gestión económico-financiera de la compañía. La combinación de tecnología y criterio profesional facilita el control económico, la planificación fiscal y el acceso a información actualizada para tomar decisiones. El proyecto muestra el valor de un asesoramiento que acompaña la gestión cotidiana y ayuda a planificar el desarrollo de la empresa.

Dentro de la modalidad de Interim Management, el distinguido es ACTECO, por el desarrollo de un proyecto industrial de reciclaje avanzado de residuos plásticos que integra tecnologías de clasificación avanzada, reciclado mecánico y reciclado químico, con el objetivo de avanzar hacia la valorización del 100 por 100 de las fracciones plásticas. Para su desarrollo, la compañía ha contado con servicios de dirección de proyectos —interim management—, ingeniería especializada, asesoramiento legal y consultoría ambiental y energética. La aportación de estos profesionales ha sido clave para abordar la complejidad técnica y normativa del proyecto. La iniciativa contempla en Almansa una inversión de 25 millones de euros, una capacidad estimada de tratamiento de 35.000 toneladas anuales y la creación de 64 empleos directos, dando continuidad a la trayectoria industrial de ACTECO. El premio destaca el papel de la dirección especializada y el conocimiento externo para llevar a la práctica proyectos de transformación industrial.

En Comercio Electrónico, ILLICE BRAND GROUP; por la transformación de su ecosistema digital y el crecimiento internacional de la compañía, a través de la evolución de un modelo tradicional B2B hacia una estrategia de venta directa al consumidor (D2C) apoyada en el comercio electrónico. El proyecto ha permitido consolidar un ecosistema tecnológico escalable para impulsar la expansión internacional de sus marcas, especialmente D.Franklin, que actualmente comercializa sus productos en más de 25 países. La colaboración entre estrategia comercial y especialización digital ha acompañado la apertura de nuevos mercados y la evolución del modelo de negocio de esta empresa alicantina.

Este año, el premio Alfil a la comunicación es para ELPOZO por la implantación de una estrategia integral de marketing y comunicación que combina planificación estratégica, creatividad, producción audiovisual, branded content, patrocinios y activaciones digitales. A través de iniciativas como ELPOZO 1954, la colaboración con Viva Suecia, La Tostada Nº1 de España o ELPOZO King Upp, la compañía ha conectado con distintos públicos mediante la gastronomía, la música y el entretenimiento.

En el caso de ELPOZO 1954, las acciones han alcanzado más de 2,8 millones de impresiones, más de 1,5 millones de reproducciones en redes sociales y más de 450 impactos en medios. El premio reconoce la comunicación como una función estratégica que combina análisis, creatividad y ejecución para construir marca y desarrollar la relación con los consumidores.

Por último, el Premio Institucional es para el Centro de Inteligencia Digital de Alicante -CENID- por su contribución a convertir la digitalización en una estrategia de desarrollo y competitividad para la provincia de Alicante. Nacido de la colaboración entre la Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández, CENID actúa como puente entre el conocimiento, la tecnología y las necesidades reales de empresas e instituciones. Sus proyectos abarcan ámbitos como la inteligencia artificial, la industria 4.0, el turismo, la ciberseguridad y la digitalización de municipios y zonas rurales. El reconocimiento destaca su papel en la conexión entre universidad, administración y empresa, y en la creación de condiciones para que el conocimiento llegue al tejido productivo y favorezca actividades de mayor valor añadido.

Los Premios Alfil 2026 reúnen experiencias diferentes que comparten una misma base: empresas e instituciones que recurren a capacidades especializadas para avanzar. La gala será una ocasión para reconocer esos resultados y a quienes los hacen posibles, además de propiciar nuevos encuentros entre el tejido empresarial y los profesionales de los servicios estratégicos de la provincia.