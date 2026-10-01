Día de las personas mayores reivindicativo por un “envejecimiento digno y con derechos”

El día de las personas mayores en Alicante se ha concretado en una movilización impulsada desde CCOO PV y su Federación de Pensionistas con la participación, implicación y complicidad de organizaciones sociales como la AVV de Benalúa “El Templete”, AVV Carolinas Bajas-Palmeretes, Alicante ¿Dónde Vas?, Mesa Comunitaria de la Zona Norte, Unir Alacant, la Plataforma de Profesionales del Tercer Sector, además del sindicato UGT y los partidos del arco de izquierdas: PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida. Una iniciativa social para reivindicar algo tan básico como el derecho a una vida digna.

Los cuidados, la atención a la dependencia, el sistema público de pensiones, los servicios públicos, las residencias y centros de día, romper la soledad no deseada, reconocer la trascendencia social de nuestras personas mayores que nos han cuidado, atendido y enseñado y que merecen todo nuestro respeto y el más amplio desarrollo de derechos, han sido la demanda clara en esta jornada.

Los pensionistas reivindican, así, un envejecimiento activo y activista, movilizador por una sociedad más justa, más democrática.

En la concentración ante la Torre Provincial de Alicante, una de las sedes de la Generalitat Valenciana en la ciudad, se ha pedido a las administraciones públicas que impulsen políticas que permitan responder adecuadamente a las nuevas necesidades derivadas del aumento de la esperanza de vida, la cronicidad, la dependencia, la soledad no deseada y las desigualdades sociales que afectan a una buena parte de la población mayor.

Se ha reclamado de la Generalitat Valenciana su completa implicación para la aplicación de los cambios introducidos recientemente en la ley de la dependencia a fin de recortar las listas de espera, resolver los expedientes en el plazo que marca la ley y dotarse de la red necesaria para que cada persona dependiente acceda a los recursos que necesite.

Esta jornada de lucha y reivindicación “por un envejecimiento digno, activo y con derechos en la sociedad valenciana” ha contado con la intervención de Eva Calleja Risueño, Secretaria General de CCOO AM y de su homólogo en la federación de Pensionistas CCOO AM, Antonio Barbudo Ortiz, además de otros representantes sociales, políticos y sindicales como el responsable de jubilados y pensionistas de UGT en Alicante, Adolfo Durán.

Responsables de mayores de CCOO y UGT en Alicante

Hay que destacar la presencia de grupos de profesionales de los cuidados que han visibilizado la situación de un sector sociosanitario marcado por la precariedad e, incluso por la falta de un compromiso estable de algunas administraciones.

El envejecimiento de la población no debe contemplarse únicamente como un desafío asistencial, sino como una oportunidad para construir sociedades más inclusivas, y respetuosas con los derechos de todas las personas a lo largo de su ciclo vital.

En este sentido, CCOO PV reivindica la promoción de la participación social, la lucha contra el edadismo, la defensa de la igualdad y la garantía de servicios accesibles. Porque las personas mayores “somos ciudadanía activa, portadora de experiencia, conocimiento y compromiso social”.