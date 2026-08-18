Se intenta lanzar desde un quinto piso en Alicante al sorprender a su pareja con otro hombre

La Policía Nacional de Alicante ha evitado que un hombre de 27 años se lanzara al vacío desde la quinta altura de un edificio de una calle cercana a la estación de ferrocarril. Al parecer, reaccionó de esta manera, intentando arrojarse por el patio de luces, cuando encontró a su pareja con otro individuo. Ocurrió a primera hora del lunes en domicilio de su pareja, una mujer de 45 años con la que el hombre vive desde hace unos meses.

Fue ella, la que avisó a las autoridades de que su pareja pretendía lanzarse, después del desafortunado encuentro y de haber mantenido con él una discusión verbal, sin amenazas ni agresiones.

Mediaron durante 40 minutos

Varios agentes de la Policía Nacional se personaron y mantuvieron un diálogo con el individuo para que abandonara su actitud. Mientras tanto, llegaron los sanitarios y los bomberos, que desplegaron una colchoneta en el patio de luces del edificio para amortiguar la posible caída. Y es que, el despechado llegó a descolgarse a pulso y se sujetó en un tendedero que, pareció que se iba a fracturar cuando los agentes se abalanzaron sobre él y le pusieron a salvo in extremis.

Esta persona es de origen argelino y tiene antecedentes por malos tratos a dos mujeres. Finalmente fue atendido por los sanitarios y que le trasladaron al hospital de San Juan donde ha sido sometido a una valoración psiquiátrica.