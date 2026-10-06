Las obras de las 34 viviendas del Plan VIVE en la calle Vasco de Gama están a punto acabar

Las obras de la promoción de 34 viviendas del Plan Vive de la Generalitat en la calle Vasco de Gama, en Rabassa, están a punto de terminar. Esta mañana ha girado una visita el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien ha anunciado la adjudicación de más promociones hasta alcanzar en el barrio un total de 255.

El plan Vive edificará un total de 800 viviendas de protección pública en la ciudad de Alicante para paliar el grave problema existente. Sus destinatarios serán personas vulnerables y jóvenes. Es lo que piden los ciudadanos: soluciones, ha precisado Pérez Llorca.

Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat

Esas 34 viviendas tendrán régimen de alquiler por unos 580 euros mensuales; un precio más bajo que el que ahora dicta ahora el mercado en la ciudad de Alicante. 30 viviendas son de tres dormitorios; 2 de dos dormitorios, y otras 2 están adaptadas para personas con movilidad reducida. En cuanto a la entrega, se hará lo más rápidamente posible ha destacado Pérez-Llorca