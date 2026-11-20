Un pleno extrraordinario de la Diputación de Alicante ha aprobado por unanimidad una modificación de crédito del presupuesto de Suma, por importe de 10,5 millones de euros, para la compra del edificio del Banco Sabadell (la antigua sede de la CAM) en la calle San Fernando.

El objetivo de esta operación, que cuenta también con el visto bueno del Consejo Rector del organismo tributario y que ha sido informada favorablemente por la Comisión de Hacienda, es adquirir este inmueble para trasladar allí, tras una reforma integral del mismo, la sede central de Suma que actualmente se encuentra en la Rambla, tal y como ha explicado la vicepresidenta segunda y diputada de Hacienda, Marina Sáez.

Los 10,5 millones de euros de la modificación presupuestaria se sufragarán con remanentes y se destinarán a financiar la compra del edificio, cuyo precio aún se está negociando, y los gastos derivados de la operación.

El proyecto, si finalmente se concreta, prevé la remodelación del inmueble, cuyas obras se estiman se prolongarán entre dos y tres años, respetando las partes protegidas, que son la fachada, la escalera y el exterior. Concluidas estas, la sede central de Suma se trasladaría al nuevo edificio y se estudiaría por parte del organismo y la Diputación el destino de las antiguas dependencias sin descartar su venta para financiar la compra y reforma.

Opiniones de los grupos políticos

En el turno de intervenciones, el Grupo Vox ha propuesto que se valore la posibilidad de que parte del inmueble, que hasta la pasada primavera fue una de las sedes de la Universidad de Alicante, mantenga su uso como sala de estudios de uso público. Por parte del Grupo Socialista, se ha puesto en cuestión que la adquisición del edificio de la Calle San Fernando para albergar la sede de Suma pueda condicionar el proyecto del Palacio de Congresos de Alicante.

Desde el equipo de gobierno, Marina Sáez ha recordado que ni en el Consejo Rector ni en la Comisión de Hacienda celebradas la pasada semana para abordar este asunto se planteó por parte de la oposición ninguna objeción y que se ofrecieron todos los detalles de la operación.