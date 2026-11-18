Con profundo dolor, FORTY Group ha comunicado el fallecimiento de su presidente, Emilio Del Barrio, hermano mayor de los cuatro socios y una de las personas que han dado alma, identidad y sentido a este proyecto empresarial y familiar. Más allá de su condición de presidente de FORTY Group, Emilio Del Barrio ha sido una persona profundamente conocida y querida en Alicante, han destacado desde el grupo empresarial.

Su trayectoria vital y profesional ha estado estrechamente ligada a la evolución de una ciudad y una provincia por las que sintió una auténtica pasión y a las que dedicó buena parte de su vida. Durante más de dos décadas, participó en la creación y producción de grandes acontecimientos deportivos, culturales, empresariales e institucionales, contribuyendo a proyectar Alicante dentro y fuera de nuestras fronteras.

Posteriormente, junto a sus tres hermanos, impulsó la evolución de FORTY Group hacia un modelo empresarial en el que la gastronomía, el ocio, el deporte y el bienestar conviven bajo una misma filosofía: hacer felices a las personas. Su compromiso con el territorio fue una constante a lo largo de toda su vida. Creía firmemente en el potencial de Alicante, en su talento, en su identidad mediterránea y en su capacidad para enamorar a quienes la visitaban. Desde esa convicción, trabajó incansablemente para recuperar espacios emblemáticos, generar oportunidades y desarrollar proyectos que contribuyeran a hacer de Alicante un lugar todavía mejor para vivir y disfrutar.

Un hombre creativo y generoso

Sin embargo, su mayor grandeza estuvo siempre en su dimensión humana. En su manera de liderar desde la cercanía, de escuchar, de cuidar a sus equipos, de ilusionar y de sacar lo mejor de quienes le rodeaban. En su generosidad, en su energía inagotable y en esa extraordinaria capacidad para disfrutar de la vida. Creativo por naturaleza, inconformista, vital y extraordinariamente generoso, Emilio tenía una capacidad innata para imaginar aquello que todavía no existía. Para descubrir oportunidades donde otros no las veían, transformar lugares en experiencias y convertir las ideas en proyectos capaces de generar ilusión.

«No se trata de brillar, sino de provocar que otros brillen». Con estas palabras resumía Emilio Del Barrio su manera de entender el éxito, una filosofía que siempre trasladó a cada uno de sus proyectos. Hoy, FORTY Group pierde a su presidente, a uno de sus grandes impulsores y a una figura esencial de su historia. Pero, por encima de todo, quienes tuvieron la suerte de conocerle pierden a una persona excepcional, cuya calidad humana, generosidad y manera de entender la vida dejarán una huella imborrable.

Todas aquellas personas que deseen acompañar a la familia y despedirse de Emilio podrán hacerlo hoy, miércoles 18 de noviembre, de 16:00 a 21:00 horas, en la sala 4 del Tanatorio de Santa Faz (Sant Joan d’Alacant). Mañana, jueves 19 de noviembre, a las 12:00 horas, se celebrará una misa en su memoria en el mismo tanatorio. La familia Del Barrio y todo el equipo de FORTY Group agradecen profundamente las muestras de cariño recibidas en estos momentos de enorme tristeza.