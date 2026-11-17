El 21º Congreso sobre la Violencia contra las Mujeres que organiza la Diputación de Alicante se celebrará los próximos días 18 y 19 de noviembre en el ADDA bajo el lema ‘Paremos la violencia, sin filtros’. Destacadas personas expertas y profesionales de diferentes sectores de actuación participarán en este encuentro en el que se abordarán, entre otras cuestiones, la violencia de género digital, la violencia vicaria, la explotación sexual o la jurisprudencia en este ámbito.

Un comité científico multidisciplinar ha sido el encargado de elaborar el programa, que incluye ponencias y mesas redondas y cuyo objetivo, tal y como ha destacado la diputada de Igualdad, Loreto Serrano, “es mirar a la violencia contra las mujeres de frente, sin filtros. Hablar claro y entender lo que hay detrás de esta lacra social, haciendo un llamamiento al compromiso y a la acción”.

Tras la inauguración institucional, prevista a las 9.30 horas del miércoles 18 de noviembre, tendrá lugar la conferencia inaugural a cargo del magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, quien hablará sobre ‘El daño social en la jurisprudencia reciente del TS’. Seguidamente se celebrará una mesa redonda sobre violencia de género digital con la participación de la profesora de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid Elisa García y de la jefa del Área de Estudios y de Violencias Digitales de la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, María José Garrido. La violencia vicaria centrará la conferencia de clausura de esta primera jornada con la psicóloga clínica y perita forense, Sonia Vaccaro.

Para la jornada del jueves 19 de noviembre se han programado sesiones de trabajos simultáneas de carácter interdisciplinar en la que se abordarán cuestiones como la acreditación administrativa de la condición de violencia de género y sexual, el cuidado del cuerpo frente a las violencias, como comunicar con rigor y perspectiva de género, la detección de la violencia de género en la atención primaria y a través de niños, niñas y adolescentes y la prevención del impacto de la pornografía infantil en la infancia, adolescencia y juventud.

La escritora, directora y activista en defensa de los derechos de las mujeres Mabel Lozano será la encargada de ofrecer la conferencia de clausura del Congreso bajo el título ‘Sin filtros: la explotación de las más vulnerables’.

El encuentro está dirigido principalmente a personal de las distintas administraciones públicas y entidades profesionales que desarrollan su labor en el campo de la prevención y la intervención.