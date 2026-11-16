EL MACA acoge el Laboratorio 'Los museos y la igualdad: retos de la inteligencia artificial'

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), reúne este lunes a profesionales del sector museístico, investigadoras/es, profesionales de las artes visuales y personas interesadas en explorar la relación entre tecnología, cultura e igualdad.

Al evento asistirán profesionales de instituciones de todo el país, entre los que se encuentran: el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma (Es Baluard), Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), el Museo Arqueológico Nacional (MAN),el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, la Subdirección General de Museos Estatales, o la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya.

Pensar la IA desde una perspectiva crítica e igualitaria

La incorporación de la inteligencia artificial está transformando la gestión, la investigación y la mediación cultural en los museos, al tiempo que plantea nuevos retos éticos y profesionales. ¿Cómo podemos integrar estas herramientas de manera responsable? ¿Qué sesgos pueden reproducir y qué implicaciones tienen para nuestras instituciones y sus públicos?

A través de ponencias, espacios de debate y actividades formativas, el Laboratorio propone abordar estas cuestiones desde una perspectiva crítica e igualitaria, con especial atención a la ética digital y la prevención de sesgos algorítmicos. También se reflexionará sobre la privacidad, la autonomía institucional, el impacto ambiental y el desarrollo de prácticas responsables en el uso cotidiano de estas tecnologías.

La jornada busca generar un espacio de aprendizaje e intercambio de experiencias que permita compartir conocimientos, identificar desafíos comunes y explorar alternativas para avanzar hacia una aplicación de la inteligencia artificial más consciente, inclusiva y comprometida con la igualdad en los museos y centros de arte.

Programa de la jornada

Actividades programadas:

10:00 h. Bienvenida y presentación. Presentación de la jomada y de la Red de Museos por la Igualdad a cargo de Rosa Castells, Conservadora de las colecciones del MACA y Sara Rivera, Consejera Técnica de la Subdirección General de Museosa cargo de Colectiva Femias.

10:10 h. Ponencia marco: IA y museos: posibilidades, transformaciones y desafíos para las instituciones culturales. A cargo de Conxa Rodà de Llanza.

11:00 h. Mesa redonda: IA, museos y responsabilidad institucional. Gestión, mediación, tecnología, sesgos, igualdad y límites de la automatización. A cargo de Daniel García Andújar, Soledad Gómez y Elena Villaespesa.

12:15 h. Pausa café

12:30. Conversaciones (Networking café). ¿Y en nuestro museo qué? Necesidades, dudas, oportunidades y retos compartidos entre instituciones. Mesa I (Fortalecimiento y organización de la RMI), Mesa II (Plan de trabajo RMI), Mesa III (Laboratorios y buenas prácticas RMI)

14:00 h. Almuerzo

15:00 h. Taller para una incorporación crítica de la IA. De la reflexión a la práctica: analizar contextos institucionales e identificar usos posibles y riesgos. Impartido por Colectiva Femias.

16:00 h. IA en práctica. 4 experiencias, 4 aprendizajes. Casos reales sobre colecciones, gestión interna, mediación, archivo y patrimonio. Museo IA (Ana Marco), El Prado de Babel (Celia Guillarte), Casa Batlló y Berlanga Film Museum (Rafael González) y Arxiu Lliure (Asbel Gonzalvo). Modera: Olivia Cachafeiro Bernal, Museo de Arte Africano de la UVA.

17:00. Conclusiones