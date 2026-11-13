La Comandancia de Alicante y el Ayuntamiento avanzan en la tramitación para la construcción del nuevo cuartel en Rabasa

El Ayuntamiento de Alicante ha informado de que el consistorio y la Guardia Civil "avanzan en los trámites para trasladar la Comandancia a Rabasa", han informado fuentes municipales en un comunicado.

El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, se ha reunido este jueves con el coronel jefe de la Benemérita en Alicante, Francisco Poyato, para abordar los últimos avances en la tramitación del traslado de la Comandancia del instituto armado a la parcela de Rabasa ubicada entre las calles Padre Villafranca, Pilar de la Horadada y prolongación de la avenida de Jaime I.

Al encuentro han asistido también el director general de Proyectos y Obras del Ayuntamiento, Luis Gaona, y el comandante de la Guardia Civil Lucas Martínez, han explicado desde la administración local.

Los asistentes a la reunión | Ayuntamiento de Alicante

"Tanto el Ayuntamiento como la Guardia Civil hemos reafirmado nuestro compromiso e interés en agilizar en lo posible este traslado, en base al acuerdo alcanzado que contempla la cesión de esta parcela municipal a cambio de obtener la parcela y el edificio de la actual Comandancia, ubicada en la calle San Vicente", ha señalado Peral.

Según el consistorio, las obras de urbanización de la parcela se sacarán a licitación en un breve plazo de tiempo tras haberse aprobado en junio el proyecto por valor de 1.981.911 euros y con un plazo estimado de ejecución de ocho meses.

En concreto, se trata de la urbanización de una parcela de 26.297 metros cuadrados en Rabasa, entre las calles Padre Villafranca, Pilar de la Horadada y prolongación de la avenida de Jaime I, ha concretado.

"La aprobación de este proyecto permite iniciar el proceso de licitación de las obras, de forma que la Comandancia de la Guardia Civil pueda trasladarse allí lo antes posible y el Ayuntamiento obtenga el edificio de la calle San Vicente", ha expuesto Peral.

Según el consistorio, "técnicos municipales han actualizado el proyecto, que contempla la pavimentación necesaria, la implantación de los servicios de agua potable, saneamiento, alumbrado, jardinería, señalización horizontal y vertical y las conexiones viarias y de instalaciones con la urbanización limítrofe existente". Además, ha apostillado, "se han incorporado medidas de drenaje de aguas pluviales".

La urbanización proyectada incluye la creación de una nueva calle peatonal de diez metros de anchura en la avenida Jaime I que cierre la parcela por el oeste y también supone la prolongación de la sección de la Vía Parque en 157 metros, ha añadido.

A su vez, ha continuado, "se dotará de continuidad al carril bici de la zona, el alumbrado público se realizará con luz LED, habrá una red de riego automatizada y la jardinería de la zona contará con especies arbóreas como la morera blanca".

El acuerdo entre Ayuntamiento y Ministerio del Interior para instalar allí la Comandancia recoge una permuta en la que la administración local ceda 26.297 metros cuadrados de la parcela municipal objeto de la actuación, situada en la avenida de Jaime I, y a cambio reciba el edificio y solar de la actual sede de la Comandancia, denominado Hospital del Rey, situado en la calle San Vicente.