ASAJA- Alicante reclama reciprocidad comercial y medidas urgentes ante la nueva campaña de cítricos

ASAJA Alicante planta cara a la crisis citrícola: reclama reciprocidad comercial y medidas urgentes ante una campaña marcada por la vulnerabilidad fitosanitaria

Rechaza los acuerdos comerciales con países en desigualdad de condiciones: “nos traen las plagas de fuera, nos hunden los precios y después, creado el problema, no nos ofrecen materias activas para combatirlas”.

Denuncia el «fraude» de los cítricos de terceros países con hasta 11 sustancias químicas prohibidas en la UE en unas jornadas clave para el futuro de la citricultura.

(Alicante, 10 de noviembre de 2026) La V Jornada de Cítricos organizada por ASAJA Alicante y el Ayuntamiento de Orihuela ha contado con un rotundo éxito de participación. Más de un centenar de asistentes —entre agricultores de limones, naranjas, mandarinas y pomelos; empresarios del sector agroalimentario; universidades, comunidades de regantes y juzgados de aguas; entidades financieras; autoridades políticas y expertos de referencia— se han dado cita esta mañana en la Universidad Miguel Hernández de Orihuela para analizar los principales retos y oportunidades que afronta actualmente la citricultura.

Bajo el lema “Producir, proteger y competir con las mismas reglas”, la jornada ha contado con ponencias de gran interés para los presentes y ha puesto sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿hacia dónde tiene que mirar el sector para garantizar su viabilidad? Según ASAJA Alicante, “el liderazgo de nuestros cítricos solo podrá garantizarse si se incrementa el control en los puertos de entrada para impedir aquellas importaciones que vulneran la seguridad fitosanitaria; si conseguimos poner precio a lo que producimos repercutiendo nuestros costes y si ganamos en profesionalización y seguridad hídrica”.

La inauguración contó con la presencia de Miguel Barrachina, conseller de Agricultura; José Vegara, alcalde de Orihuela; Juan Martínez, director de la EPSO UMH y Luis Rodríguez, diputado provincial de Emergencias y Reto Demográfico.

Entrada masiva de limón sudafricano

Especialmente alarmante es la situación del limón en la provincia de Alicante: mientras la media nacional alcanza los 20.007 kilos por hectárea, nuestros agricultores apenas llegan a los 13.540. La incidencia de plagas como la Pulvinaria, cada vez más endémica, y la clorosis nervial amarilla, que obligó a citricultores a arrancar sus plantones para evitar la propagación de la enfermedad, así como la difícil situación de los recursos hídricos de la Vega Baja están penalizando gravemente la rentabilidad de nuestras explotaciones.

El presidente de ASAJA Alicante José Vicente Andreu ha expuesto una ponencia técnica sobre el aforo de la campaña, incidiendo en el cultivo del limón: “a esta crisis estructural se suma una amenaza comercial cada vez más evidente: la entrada masiva de limón sudafricano en el mercado europeo”. En 2026, las importaciones procedentes de Sudáfrica han alcanzado las 440.000 toneladas, una sobreoferta que está distorsionando el mercado y que ha dejado sin salida comercial a unas 100.000 toneladas de limón español. Estamos ante una situación absolutamente inaceptable: nuestros agricultores cumplen con las exigencias fitosanitarias, medioambientales y laborales más estrictas del mundo, mientras el mercado europeo absorbe producto de terceros países que no está sometido a las mismas condiciones de producción y control. Esta competencia desigual no solo hunde los precios en origen y desplaza al limón alicantino, sino que también plantea interrogantes sobre las garantías de calidad y los tratamientos de conservación del producto importado. Europa no puede exigir tanto a sus agricultores y, al mismo tiempo, abrir la puerta a importaciones que compiten con reglas distintas.

El resultado de esta presión es que el limón alicantino ha perdido alrededor de 40 días de comercialización al inicio de campaña y ha comenzado con precios un 30% inferiores a los del año pasado.

Como punto esperanzador, la evolución de las cotizaciones del limón Verna para primavera, dentro de parámetros de normalidad, confirma que existe mercado y demanda para nuestro producto cuando desaparece esa presión artificial. Desde ASAJA Alicante exigimos medidas urgentes para proteger la rentabilidad de los productores, garantizar la reciprocidad en las condiciones de importación y reforzar los controles fitosanitarios y de residuos en frontera. “No podemos permitir que el limón de Alicante, referente de calidad y seguridad alimentaria, acabe siendo expulsado de los lineales europeos por una competencia desleal que pone en peligro miles de explotaciones y el futuro de todo un territorio”.

Desde ASAJA Alicante venimos denunciando desde hace tiempo cuáles son los problemas principales que nos han empujado a esta situación: una política agraria que castiga la producción, el cambio climático, la reducción de fitosanitarios y el incremento de coste de los fertilizantes y energía y, para redondear la catástrofe, los acuerdos que abren las puertas a la desigualdad. “Los europeos castigamos a los europeos, pero premiamos a los que maltratan el medio ambiente, nuestra salud y los derechos humanos”, afirma el presidente de la asociación agraria alicantina, José Vicente Andreu.

Investigación e innovación para asegurar el futuro de los cítricos

Por su parte, el investigador del IVIA Alberto Urbaneja ha alertado sobre el Huanglongbing (HLB) o enverdecimiento de los cítricos, considerada la enfermedad más destructiva e incurable a nivel mundial para este cultivo. Con ejemplos devastadores en zonas como Florida (66.000 hectáreas destruidas y 7.100 millones de dólares en pérdidas) o Brasil, el experto ha advertido de que la plaga y sus vectores avanzan peligrosamente por el Mediterráneo oriental, recordando las recientes confirmaciones del vector Diaphorina citri en Israel (2021), Chipre (2023) y, de forma muy próxima, en la isla de Rodas (Grecia) en septiembre de 2026, a escasos kilómetros del litoral turco.

Urbaneja ha defendido el éxito de las estrategias de control biológico clásico desarrolladas por el IVIA junto a instituciones internacionales —como las sueltas de parasitoides (Tamarixia spp.) y la conservación de depredadores naturales— para mantener a raya las poblaciones del vector. Sin embargo, ha insistido en que "no podemos cambiar lo que el HLB ha hecho en otros países, pero todavía podemos cambiar lo que hará aquí", exigiendo un control fitosanitario riguroso en las fronteras de la Unión Europea.

Por su parte, el secretario técnico de ASAJA Alicante, Ramón Espinosa, afirmó en su ponencia que “el sector citrícola alicantino se enfrenta a una asfixiante crisis estructural de rentabilidad donde los agricultores, atrapados entre el incremento constante de los costes y los bajos precios impuestos por la gran distribución, soportan una presión fiscal desmedida y un mercado que los penaliza”. Las consecuencias, el abandono de las explotaciones y la falta de relevo generacional.

En el plano político y comercial, el sector exige una respuesta contundente y un cambio de rumbo urgente ante la pasividad de Bruselas y el Gobierno central. Es intolerable que se imponga un Pacto Verde restrictivo y una burocracia asfixiante a los productores europeos mientras se permite la competencia desleal masiva con la entrada de cítricos de terceros países —como Turquía y Egipto, que concentran el 90% de las alertas sanitarias por materias activas prohibidas en la UE—.

El agua, irrenunciable

Sobre el agua como cuestión de futuro, nadie mejor que Pablo Melgarejo, coordinador de la CEHAS-UA, y Roque Bru, presidente de la Comunidad General de Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda para informar de que, “la comarca de la Vega Baja del Segura afronta un déficit hídrico estructural de unos 52 hm3/año , ya que sus recursos disponibles alcanzan los 248,3 hm3/año frente a unas demandas totales de 300,5 hm3/año (de los cuales el 85%, es decir, 255,4 hm3, se destinan al regadío agrícola).

Como reivindicación firme, los ponentes subrayan la necesidad irrenunciable de defender la continuidad del Trasvase Tajo-Segura, pilar vertebrador que garantiza la igualdad en el acceso al recurso para todos los comuneros y hace factibles las permutas, reclamando al mismo tiempo soluciones estratégicas complementarias como el aprovechamiento de los sobrantes de la cola del Segura mediante bombeo hacia el embalse de La Pedrera, la ampliación de la desaladora de Torrevieja hasta los 120 〖"hm" 〗^3/"año" impulsada por energía fotovoltaica flotante para abaratar costes energéticos, y la llegada efectiva de los recursos del proyecto "Vertido Cero" a las redes de la comarca.

Debate

La mesa redonda de expertos ha reunido a destacadas figuras del sector citrícola: Joaquín Rubio (presidente de AILIMPO y de la cooperativa El Limonar de Santomera), Alejandro Tena (director del IVIA), Paco Borrás (consultor agroalimentario y artífice del Plan Citrícola Valenciano) y José Vicente Andreu (presidente de ASAJA Alicante y agricultor de cítricos).

Durante el debate se ha trazado la hoja de ruta de la citricultura futura abordando la competitividad frente a terceros países, la sanidad vegetal ante amenazas fitosanitarias, la rentabilidad en origen y la sostenibilidad hídrica. Asimismo, uno de los momentos más incisivos del debate ha surgido al poner sobre la mesa la falta de reciprocidad con las importaciones extracomunitarias, planteando abiertamente si es admisible que los supermercados europeos y españoles permitan la entrada de limones foráneos con hasta 11 sustancias químicas -algunas prohibidas en la UE-, frente a las estrictas restricciones de apenas 2 materias activas permitidas a los productores europeos, una situación calificada como un agravio comparativo y un fraude directo al consumidor.