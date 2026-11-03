Los sindicatos convocan una manifestación por las calles de Alicante el día de la huelga general

Los sindicatos convocantes de la huelga general del 11 de noviembre han explicado los motivos que han llevado a convocar esta importante movilización. Denuncian la avaricia empresarial y la transformación de un derecho básico de ciudadanía en un negocio marcado por la especulación y por desahucios abusivos y crueles. El resultado es el despojo de los derechos elementales a la clase trabajadora mientras las grandes empresas engordan sus beneficios a costa del encarecimiento del alquiler, las hipotecas y la cesta de la compra.

Frente a la precariedad laboral, el ahogo habitacional y el deterioro del bien común

Se trata de una movilización histórica que ha unido a sindicatos y movimientos sociales: CCOO, UGT, Intersindical, CGT, CNT, Sindicat d’Inquilines y los sindicatos de la vivienda de Carolines y Zona Norte. A esta jornada de lucha se están adhiriendo numerosas entidades sociales y personas a título individual.

Las reivindicaciones básicas son:

Eva Calleja.- Secretaria general de CCOO en L'Alacantí y Les Marines

Salarios dignos: Desbloquear la negociación colectiva, subir los sueldos, reducir la jornada laboral sin pérdida salarial y topar el coste de los bienes esenciales para frenar la pérdida de poder adquisitivo.

Vivienda como derecho: Topar el precio de los alquileres, frenar la turistificación y la especulación, expropiar pisos vacíos de grandes tenedores y ampliar de forma urgente la vivienda pública asequible. Es decir: priorizar la vivienda como derecho a la vivienda como negocio especulativo.

Blindar los servicios públicos: Inversión en sanidad, educación, cuidados y servicios sociales, con gestión directa, sin privatización ni listas de espera.

Tiempo de vida: Garantizar entornos laborales seguros donde nadie se deje su salud física o mental en el trabajo, atajar el fraude horario y erradicar la precariedad que golpea especialmente a jóvenes, mujeres y migrantes.

Las manifestaciones del día de la huelga general se han convocado a las 18:00h y en la provincia de Alicante saldrán de las escaleras del Jorge Juan en la capital y en Elx desde plaza Las Chimeneas.

También se ha recordado cómo secundar la huelga general: No trabajes, no consumes, no vayas a clase ni lleves a tus criaturas, participa en los piquetes informativos, movilízate en las calles, difunde la convocatoria, convence a tu entorno y denuncia cualquier acto represivo de un derecho fundamental y constitucional como la huelga.