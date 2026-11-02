Detienen en Alcoy a un camionero bebido, con el carné suspendido y con orden de ingreso en prisión

La Guardia Civil ha detenido a un conductor profesional de 53 años tras ser interceptado cuando circulaba por la autovía A-7, en término municipal de Alcoy, que carecía de autorización para conducir, estar bajo la influencia del alcohol y tener en vigor una orden judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión.

La actuación fue llevada a cabo por una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Alcoy durante el desarrollo de un dispositivo preventivo de vigilancia, control e inspección de transportes, orientado a garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de la normativa vigente en las principales vías de comunicación de la provincia.

Vigilancia para prevenir conductas de alto riesgo

Durante la inspección del vehículo articulado dedicado al transporte de mercancías, los agentes observaron indicios compatibles con el consumo de bebidas alcohólicas por parte del conductor, motivo por el que le realizaron las correspondientes pruebas de alcoholemia.

Los resultados obtenidos evidenciaron una tasa superior al triple de la máxima permitida para conductores profesionales, establecida en 0,15 mg/l de aire espirado.

Como consecuencia de esta infracción, el conductor fue denunciado administrativamente, enfrentándose a una sanción económica de 1.000 euros y a la detracción de seis puntos del permiso de conducción.

El chófer ya arrastraba varias irregularidades

Las posteriores comprobaciones documentales y consultas realizadas a las bases de datos policiales revelaron que el conductor tenía retirado judicialmente el permiso de conducir hasta el año 2028.

Asimismo, los especialistas de la Agrupación de Tráfico verificaron que sobre esta persona pesaba una requisitoria judicial en vigor que ordenaba su búsqueda, detención e ingreso en prisión, relacionada con antecedentes por delitos contra la seguridad vial.

Según fuentes de la Benemérita, la actuación pone de manifiesto la importancia de los controles preventivos desarrollados por la Guardia Civil de Tráfico, que no solo permiten detectar conductas potencialmente peligrosas para la circulación, sino también localizar a personas reclamadas por la Justicia.

Detención y puesta a disposición judicial.

Una vez confirmados los extremos anteriores, se solicitó el apoyo de efectivos de Seguridad Ciudadana del Puesto de la Guardia Civil de Muro de Alcoy para proceder a la detención del conductor y su traslado a dependencias oficiales.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcoy, que decretó su ingreso en prisión.

La intervención desarrollada por la Guardia Civil constituye un ejemplo de la eficacia de los dispositivos preventivos que diariamente despliega la Agrupación de Tráfico en la red viaria española.

La identificación de un conductor profesional que simultáneamente circulaba bajo los efectos del alcohol, carecía de autorización judicialmente habilitante para conducir y estaba reclamado por la autoridad judicial evitó un riesgo potencial para el resto de usuarios de la vía y contribuyó al cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales en vigor, han destacado desde la Comandancia de Alicante.