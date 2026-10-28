Encuentran sin vida al policía local de Xixona desaparecido en la vía ferrata de Polop

La alerta surgió cuando el ahora fallecido no acudió a recoger a sus hijas al colegio de Alicante donde estudian. El martes se había desplazado a Polop a hacer la vía ferrata y cuando le echaron en falta comenzó la búsqueda en la que han participado medio centenar de efectivos.

La búsqueda incluso nocturna se ha desarrollado en el entorno del monte Ponoig de Polop de la Marina donde ha sido encontrado fallecido, posiblemente a causa de un accidente porque pudo precipitarse desde una determinada altura.

El Consorcio Provincial de Bomberos ha informado de que alrededor del mediodía se ha hallado el cuerpo sin vida del buscado cerca del pico del Ponoig, en un paso de cierta dificultad desde donde pudo caer y fallecer.

Un helicóptero y el equipo de drones del Consorcio Provincial de Bomberos han participado en el dispositivo de búsqueda de este hombre que no regresó anoche a su casa tras salir al monte. Además del grupo de drones, durante la noche participaron en los rastreos bomberos del parque de Benidorm, que revisaron la vía ferrata, las paredes del monte y la zona alta.