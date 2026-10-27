El Ayuntamiento de Alicante cede el edificio de San Gabriel a la Generalitat para crear el centro de salud que demandan los vecinos

Alicante impulsa el centro de salud de San Gabriel con la transmisión a la Conselleria de Sanidad del edificio de la calle Pedreguer que el Ayuntamiento adquirió en 2024 ante la necesidad de contar con unas nuevas instalaciones sanitarias para mejorar la prestación de este servicio público en el barrio.

El inmueble, de 1.963 metros cuadrados y en el que operaba previamente un supermercado, fue objeto de visita y comprobación por parte de los técnicos municipales y autonómicos para verificar que reúne las características necesarias para su adecuación como centro de salud. Una vez realizadas las actuaciones administrativas oportunas procede ultimar la transmisión del inmueble a la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Sanidad, con el fin de hacer efectivo el destino público para el que fue adquirido.

La Concejalía de Patrimonio ha elegido la fórmula de mutación demanial externa, que permite articular la transmisión de la titularidad de un bien entre administraciones públicas sin alterar su destino. En este caso el inmueble fue adquirido específicamente para su destino sanitario, existe una necesidad asistencial previamente acreditada y su transmisión se efectúa a favor de la administración competente para la efectiva implantación y prestación del servicio.

Además, con esta fórmula jurídica si el inmueble no llegara a destinarse al uso o servicio público previsto, o dejara de estar afectado al mismo con posterioridad, procederá su reversión a este Ayuntamiento, con todas sus pertenencias y accesiones.

Con este centro de salud de San Gabriel Alicante consigue poner en marcha cuatro nuevos centros de salud. Los otros tres son los de La Torreta, Garbinet y La Condomina con una inversión que asciende a más de 30 millones de euros por parte de la Generalitat Valenciana.