La Audiencia de Alicante juzga a dos policías locales de Benidorm por humillar a una mujer trans y grabarlo en vídeo

La sección primera de la Audiencia Provincial de Alicante ha señalado para este lunes el juicio contra dos dos agentes de la Policía Local de Benidorm por sendos delitos de odio contra una mujer transexual. Grabaron un vídeo que compartieron entre compañeros en los que supuestamente humillaban y menospreciaban a esta persona.

Durante el confinamiento

Archivo - Fachada de la Audiencia Provincial de Alicante - | Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, los hechos ocurrieron el 1 de mayo de 2020, durante el confinamiento por la pandemia, cuando los agentes circulaban en el vehículo policial y a través de la ventanilla, uno de ello se dirigió a la víctima con expresiones como: “De día eres todavía más feo, eres horrible”. Otra humillante frase fue la siguiente: “¿Qué es lo que hacéis ahora que no podéis ni jalar pollas ni robar?”.

Mientras tanto, el otro policía grabó esta escena en su teléfono móvil y luego lo compartió con otros compañeros. Uno de ellos, que no ha sido identificado lo subió a una red social donde, el vídeo tuvo gran repercusión, también en los medios de comunicación.

Sendos delitos de odio

El Ayuntamiento de Benidorm suspendió provisionalmente de empleo y sueldo a los dos agentes y les abrió un expediente disciplinario. Ahora, la fiscalía pide para cada uno de ellos dos años y dos meses de prisión por delitos de odio.