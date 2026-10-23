Un total de 114 colectivos y asociaciones de Alicante exigen la recuperación de la red pública de bibliotecas

Este sábado 24 de octubre es el Día Mundial de las Bibliotecas que se instauró en 1997 para recordar que la guerra de los Balcanes acabó con la biblioteca de Sarajevo y para poner en valor el derecho universal a la cultura.
Este año el lema es «Sin profesionales no hay bibliotecas» lo que demuestra que todavía estamos ante una jornada reivindicativa, sin ir más lejos en Alicante porque las bibliotecas públicas están siendo objeto de protestas vecinales por sus cierres o por sus muchas carencias.
Así lo han puesto de manifiesto 114 colectivos alicantinos en un documento público en el que reclaman a las administraciones públicas un compromiso efectivo con la recuperación de la red de bibliotecas municipales y de la Biblioteca Pública Azorín.
Manifiesto por las bibliotecas de Alicante
24 de octubre de 2026 · Día de las Bibliotecas
Las asociaciones vecinales, sindicatos, colectivos sociales y culturales e integrantes de la comunidad educativa reclamamos al Ayuntamiento de Alicante un compromiso inmediato con la recuperación y el fortalecimiento de la red de bibliotecas municipales y de la Biblioteca Pública Azorín. Queremos bibliotecas públicas abiertas, con profesionales suficientes y recursos que permitan atender las necesidades de todos los barrios y partidas de la ciudad.
Los cierres prolongados, la falta de personal y las limitaciones de horarios deterioran un servicio esencial. La red cuenta con diez bibliotecas, de las cuales ocho están activas y dos permanecen cerradas. Juan XXIII permanece cerrada desde mayo de 2021, hace más de cinco años, y Francisco Liberal, en Ciudad de Asís, lleva más de dos años cerrada y figura sin fecha de reapertura por obras. Las bibliotecas del Plá y de Los Ángeles carecen de horario continuo.
Las consecuencias son especialmente graves para quienes disponen de menos recursos. Un estudiante sin un lugar tranquilo en casa necesita una sala donde concentrarse. Una persona sin ordenador necesita acceso a internet y orientación para utilizarlo. Quien vive solo puede encontrar en su biblioteca una actividad compartida y una relación cotidiana con su barrio. Cuando ese servicio desaparece, aumentan las desigualdades.
Defendemos las bibliotecas como terceros espacios: lugares cercanos, fuera del hogar y del trabajo o del centro educativo, donde poder estar sin pagar ni consumir. Espacios para leer, aprender y encontrarse con otras personas. Su función comunitaria requiere profesionales que acompañen a los usuarios y una distribución de las instalaciones que haga compatibles el estudio en silencio, las actividades infantiles y la conversación.
Por ello, reclamamos las siguientes medidas:
1. Reapertura de los centros cerrados. Un calendario público para recuperar Juan XXIII, Francisco Liberal y los demás servicios suspendidos, con personal asignado y los recursos necesarios.
2. Una plantilla suficiente y estable. Dotar a la red de al menos una treintena de personas (auxiliares y oficiales bibliotecarios) para sostener la apertura todos los días de la semana. Cubrir las vacantes y organizar los equipos y las sustituciones por bajas, vacaciones o jubilaciones, con condiciones laborales dignas y reconocimiento del trabajo bibliotecario.
3. Horarios útiles y previsibles. Recuperar y ampliar la apertura en las bibliotecas en las que los horarios no se cumplen íntegramente, con horario continuo de mañana y tarde, también en las bibliotecas del Plá y de Los Ángeles, sin cierre al mediodía. Durante todo el año, garantizar el acceso todos los días de la semana, incluidos sábados y domingos.
4. Un Plan Municipal de Bibliotecas y de Salas de Estudio. Crear una red distribuida por la ciudad, con horarios ampliados en época de exámenes y al menos un espacio abierto las 24 horas, los siete días de la semana. El plan debe complementar la actividad bibliotecaria y contar con seguridad, accesibilidad y atención adecuadas.
5. Presupuesto y fondos actualizados. Establecer partidas anuales suficientes y ejecutadas para adquirir libros y otros materiales, renovar ordenadores y mantener las instalaciones. Las colecciones deben responder a distintas edades, necesidades de lectura y a la diversidad lingüística de la población. Las donaciones pueden enriquecer los fondos, pero la renovación regular es responsabilidad municipal.
6. Bibliotecas como refugios climáticos. Cuando el calor nos abrasa, las bibliotecas pueden ofrecer un refugio climático gratuito y cercano. Para ello, deben disponer de climatización adecuada y abrir todos los días de la semana durante el verano, incluidos los fines de semana, con personal suficiente.
7. Una red cercana y vinculada a sus barrios. Planificar nuevas instalaciones y mejoras según la población y la distancia a los servicios, dando prioridad a las zonas peor atendidas. Proyectar centros integrales de barrio que combinen bibliotecas con otros servicios sociales y culturales, con espacios y equipos suficientes para cada función. Impulsar clubes de lectura, actividades infantiles, alfabetización digital y encuentros entre generaciones, en colaboración con centros educativos y entidades del entorno. La participación vecinal debe acompañar al trabajo profesional y contar con recursos públicos. Somos conscientes de que Alicante dispone de recursos suficientes para atender las necesidades culturales y educativas de todas las alicantinas y todos los alicantinos.
8. Compromisos públicos y seguimiento ciudadano. Acordar un plan de recuperación de la red con presupuesto, responsables y plazos. Publicar la relación actualizada de centros abiertos y cerrados, sus horarios, las plazas cubiertas y vacantes y la inversión ejecutada. Crear un espacio de seguimiento con representación profesional, sindical, vecinal y de las personas usuarias. Seguimiento específico de la Biblioteca Pública Azorín. La adjudicación del seguimiento arqueológico constituye un hito verificable, pero no equivale todavía al inicio de las obras ni fija por sí sola la reapertura.
Exigimos que el Ministerio de Cultura, la Generalitat y el Ayuntamiento publiquen y mantengan actualizado un cronograma conjunto que incluya, como mínimo, las fechas previstas y reales del seguimiento arqueológico, la licencia municipal, la licitación y adjudicación de las obras, su inicio, su finalización y la reapertura de la biblioteca. Cada fase debe identificar la administración responsable, el presupuesto y la causa de cualquier retraso. Esta adjudicación permite dejar atrás las respuestas genéricas y controla compromisos y fechas concretas.
9. Planificación y ampliación de la red de bibliotecas por distritos. Consolidar y ampliar de manera ambiciosa la red de bibliotecas mediante el nuevo Plan General de Alicante y los futuros planes urbanísticos. Prever nuevos centros integrales que combinen servicios sociales y culturales en espacios como el Hospital del Rey, Cigarreras, Harineras o el centro cultural Abaseis, con instalaciones y recursos dimensionados para atender las necesidades de cada distrito.
10. Servicios de lectura para las partidas rurales. Implantar una biblioteca móvil itinerante que acerque el préstamo de libros y las actividades de animación a la lectura a las partidas rurales, con rutas, paradas y horarios periódicos y públicos, personal bibliotecario y presupuesto suficiente. Complementar este servicio con puntos de lectura e intercambio de libros en los centros polivalentes, dotados de estanterías para recoger y poner a disposición del vecindario libros procedentes de donaciones, con criterios de selección, conservación y coordinación con la red municipal de bibliotecas. Estos puntos complementarán el servicio público y la adquisición regular de fondos.
Invitamos a las asociaciones vecinales, sindicatos, comunidades educativas, colectivos culturales y sociales a adherirse a este manifiesto. El documento permanece abierto a nuevas adhesiones. Pedimos al Ayuntamiento que convoque a las entidades firmantes y a la representación del personal para concretar medidas y dar una respuesta pública.
Este 24 de octubre queremos que la defensa de las bibliotecas se traduzca en compromisos verificables. Cada barrio debe poder contar con un servicio público de lectura, aprendizaje y encuentro que forme parte de su vida cotidiana.
114 entidades adheridas
Asociación de Amigos de la Biblioteca Azorín
A. VV. Raval Roig
A. VV. San Antón
A. VV. San Blas
A. VV. L’Amistat de l’Alcoraia
A. VV. Juan XXIII Segundo Sector
A. VV. “El Templete” de Benalúa
A. VV. Carolinas Bajas–Les Palmeretes
A. VV. Nuevos Horizontes de Ciudad de Asís
A. VV. Movimiento por Benalúa
A. VV. Alipark y adyacentes
Unir Alacant
A. VV. Divina Pastora
A. VV. Parque de las Avenidas
A. VV. Parque del Mar
A. V. Barrio del Plá
Plataforma Movilidad Sostenible L’Alacanti - PCM
A. VV. Barrio Virgen del Remedio - Plaza de Oran
A. VV. El Eco del Barrio del Pla
A. VV. San Nicolas de Bari Benissaudet
A. VV. Ciudadanos y Consumidores 400 Viviendas de Alicante
A. VV. De La Cañada del Fenollar
A. VV. Nuevo Moralet
Asociación El Rogle Obert
Asociación Dignidad Animal
A. VV. Nou Alacant
Mesa Comunitaria de Zona Norte
Juventud Obrera Cristiana (JOC)
Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)
Comunidades Cristianas Populares
Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados
Ribonucleicos Teatro
A. VV. y consumidores El Magro de San Blas
Vecindario por un Parque Central
Asociación Colectivo Atacatá
Salvem las Melias
Plataforma contra la Pobreza, la Exclusión y la Desigualdad Social en Alicante
Asamblea Cívica por el Clima
Ágoras Climáticas
A. VV. Centro Tradicional de Alicante
Alicante Entiende LGTBI
A. VV. Polígono San Blas
Asociación Comunidad Klakibum
SAP CGT Alacant
CCOO PV l’Alacantí- Les Marines
BDS- PV
Alacant en bici
Consejo Sindical Obrero (CSO)
Coordinadora Alicante Limpia - CAL
Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica
Entrepobles País Valencià
A. VV. Barrio Colonia Requena
Punto de Información y Denuncia de Derechos Sociales Alicante
Quatorze
Salvem el nostre patrimoni
Plataforma por el Agua en el Moralet - PLAAM
A. VV. Gran Vía Sur-Puerto «Avanza»
La Hormiga Poeta
Hort Comunitari de Carolines
Ateneu Cultural Séquia Mare - L’Alacantí
Asocición de Vecinos Serra Grossa-Albufereta
A. VV. Lo Cheperut de Vallonga
A. VV. El Moralet
Arquitectura sin fronteras
Taller Tumbao
Asociacion de Amigos del Camino de Santiago de Alicante
Associación de Màrtires de la Libertad 1844
AFA del CEIP Joaquín Sorolla
AFA Ceip Gabriel Miró
Ampa Carlos Arniches
Asociacion de Cantautores de Alicante
Asociación por un Barrio mejor
A. VV. Ciudad Elegida
La Cívica - Escola Valenciana de l’Alacantí
A. VV. Pau 2
A. VV. Pau 1
A. VV. La Voz de la Florida
AFA CEIP La Condomina
Salvem L’Ideal
A. VV. Los Ángeles
Marea Blanca PV Comarques del Sud
Decidim PV
Casal Popular Tio Cuc
Asociación Infancias. Colectivo interprofesional para el buen desarrollo de la infancia
A. VV. Torre Aguilas
Alacant Desperta
Plataforma Mar Viva
ASIVEN Nuevas Generaciones de Venezuela
AMPA CEIP La Cañada del Fenollar
Comunidad Nazaret-Colegio Nazaret de Alicante
Asociación Cometas y Sonrisas
AAPET - Asociación Alicantina de Periodistas y Escritores de Turismo
AMPA IES A. J. Cavanilles
Movimiento contra la Intolerancia
Somos Alicante por la Regeneración
Asociación de Vecinos del Distrito Séneca
La Comisión de Fiestas de L’Alcoraia
Aclimate. Asociación Ciudadana Por el Clima y la Transición Energética.
Federación de Asociaciones Vecinales Sur Alicante (FAVSA)
A. VV. Laderas de Benacantil
Asociación Virgen del Remedio
Círculo Progresista de Alicante
A. VV. Santa Faz
Plataforma por la Reapertura del centro de día Plaza América
Asociación de Vecinos La Paz grupo San Evaristo
Es Improesía
A. VV. Convivencia Ciudad Jardín
ACPV Acció Cultural País Valencià
Mensajeros de la Paz Comunidad Valenciana (Delegación Alicante)
A. VV. San Gabriel
Ateneu Popular del Pla-Carolines
Asertos. Regeneración urbana comunitaria
Asociación Dos patas para un banco
Asociación Española de Cuentos