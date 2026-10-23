Un total de 114 colectivos y asociaciones de Alicante exigen la recuperación de la red pública de bibliotecas

Este sábado 24 de octubre es el Día Mundial de las Bibliotecas que se instauró en 1997 para recordar que la guerra de los Balcanes acabó con la biblioteca de Sarajevo y para poner en valor el derecho universal a la cultura.

Este año el lema es «Sin profesionales no hay bibliotecas» lo que demuestra que todavía estamos ante una jornada reivindicativa, sin ir más lejos en Alicante porque las bibliotecas públicas están siendo objeto de protestas vecinales por sus cierres o por sus muchas carencias.

Así lo han puesto de manifiesto 114 colectivos alicantinos en un documento público en el que reclaman a las administraciones públicas un compromiso efectivo con la recuperación de la red de bibliotecas municipales y de la Biblioteca Pública Azorín.

Manifiesto por las bibliotecas de Alicante

24 de octubre de 2026 · Día de las Bibliotecas

Las asociaciones vecinales, sindicatos, colectivos sociales y culturales e integrantes de la comunidad educativa reclamamos al Ayuntamiento de Alicante un compromiso inmediato con la recuperación y el fortalecimiento de la red de bibliotecas municipales y de la Biblioteca Pública Azorín. Queremos bibliotecas públicas abiertas, con profesionales suficientes y recursos que permitan atender las necesidades de todos los barrios y partidas de la ciudad.

Los cierres prolongados, la falta de personal y las limitaciones de horarios deterioran un servicio esencial. La red cuenta con diez bibliotecas, de las cuales ocho están activas y dos permanecen cerradas. Juan XXIII permanece cerrada desde mayo de 2021, hace más de cinco años, y Francisco Liberal, en Ciudad de Asís, lleva más de dos años cerrada y figura sin fecha de reapertura por obras. Las bibliotecas del Plá y de Los Ángeles carecen de horario continuo.

Las consecuencias son especialmente graves para quienes disponen de menos recursos. Un estudiante sin un lugar tranquilo en casa necesita una sala donde concentrarse. Una persona sin ordenador necesita acceso a internet y orientación para utilizarlo. Quien vive solo puede encontrar en su biblioteca una actividad compartida y una relación cotidiana con su barrio. Cuando ese servicio desaparece, aumentan las desigualdades.

Defendemos las bibliotecas como terceros espacios: lugares cercanos, fuera del hogar y del trabajo o del centro educativo, donde poder estar sin pagar ni consumir. Espacios para leer, aprender y encontrarse con otras personas. Su función comunitaria requiere profesionales que acompañen a los usuarios y una distribución de las instalaciones que haga compatibles el estudio en silencio, las actividades infantiles y la conversación.

Por ello, reclamamos las siguientes medidas:

1. Reapertura de los centros cerrados. Un calendario público para recuperar Juan XXIII, Francisco Liberal y los demás servicios suspendidos, con personal asignado y los recursos necesarios.

2. Una plantilla suficiente y estable. Dotar a la red de al menos una treintena de personas (auxiliares y oficiales bibliotecarios) para sostener la apertura todos los días de la semana. Cubrir las vacantes y organizar los equipos y las sustituciones por bajas, vacaciones o jubilaciones, con condiciones laborales dignas y reconocimiento del trabajo bibliotecario.

3. Horarios útiles y previsibles. Recuperar y ampliar la apertura en las bibliotecas en las que los horarios no se cumplen íntegramente, con horario continuo de mañana y tarde, también en las bibliotecas del Plá y de Los Ángeles, sin cierre al mediodía. Durante todo el año, garantizar el acceso todos los días de la semana, incluidos sábados y domingos.

4. Un Plan Municipal de Bibliotecas y de Salas de Estudio. Crear una red distribuida por la ciudad, con horarios ampliados en época de exámenes y al menos un espacio abierto las 24 horas, los siete días de la semana. El plan debe complementar la actividad bibliotecaria y contar con seguridad, accesibilidad y atención adecuadas.

5. Presupuesto y fondos actualizados. Establecer partidas anuales suficientes y ejecutadas para adquirir libros y otros materiales, renovar ordenadores y mantener las instalaciones. Las colecciones deben responder a distintas edades, necesidades de lectura y a la diversidad lingüística de la población. Las donaciones pueden enriquecer los fondos, pero la renovación regular es responsabilidad municipal.

6. Bibliotecas como refugios climáticos. Cuando el calor nos abrasa, las bibliotecas pueden ofrecer un refugio climático gratuito y cercano. Para ello, deben disponer de climatización adecuada y abrir todos los días de la semana durante el verano, incluidos los fines de semana, con personal suficiente.

7. Una red cercana y vinculada a sus barrios. Planificar nuevas instalaciones y mejoras según la población y la distancia a los servicios, dando prioridad a las zonas peor atendidas. Proyectar centros integrales de barrio que combinen bibliotecas con otros servicios sociales y culturales, con espacios y equipos suficientes para cada función. Impulsar clubes de lectura, actividades infantiles, alfabetización digital y encuentros entre generaciones, en colaboración con centros educativos y entidades del entorno. La participación vecinal debe acompañar al trabajo profesional y contar con recursos públicos. Somos conscientes de que Alicante dispone de recursos suficientes para atender las necesidades culturales y educativas de todas las alicantinas y todos los alicantinos.

8. Compromisos públicos y seguimiento ciudadano. Acordar un plan de recuperación de la red con presupuesto, responsables y plazos. Publicar la relación actualizada de centros abiertos y cerrados, sus horarios, las plazas cubiertas y vacantes y la inversión ejecutada. Crear un espacio de seguimiento con representación profesional, sindical, vecinal y de las personas usuarias. Seguimiento específico de la Biblioteca Pública Azorín. La adjudicación del seguimiento arqueológico constituye un hito verificable, pero no equivale todavía al inicio de las obras ni fija por sí sola la reapertura.

Exigimos que el Ministerio de Cultura, la Generalitat y el Ayuntamiento publiquen y mantengan actualizado un cronograma conjunto que incluya, como mínimo, las fechas previstas y reales del seguimiento arqueológico, la licencia municipal, la licitación y adjudicación de las obras, su inicio, su finalización y la reapertura de la biblioteca. Cada fase debe identificar la administración responsable, el presupuesto y la causa de cualquier retraso. Esta adjudicación permite dejar atrás las respuestas genéricas y controla compromisos y fechas concretas.

9. Planificación y ampliación de la red de bibliotecas por distritos. Consolidar y ampliar de manera ambiciosa la red de bibliotecas mediante el nuevo Plan General de Alicante y los futuros planes urbanísticos. Prever nuevos centros integrales que combinen servicios sociales y culturales en espacios como el Hospital del Rey, Cigarreras, Harineras o el centro cultural Abaseis, con instalaciones y recursos dimensionados para atender las necesidades de cada distrito.

10. Servicios de lectura para las partidas rurales. Implantar una biblioteca móvil itinerante que acerque el préstamo de libros y las actividades de animación a la lectura a las partidas rurales, con rutas, paradas y horarios periódicos y públicos, personal bibliotecario y presupuesto suficiente. Complementar este servicio con puntos de lectura e intercambio de libros en los centros polivalentes, dotados de estanterías para recoger y poner a disposición del vecindario libros procedentes de donaciones, con criterios de selección, conservación y coordinación con la red municipal de bibliotecas. Estos puntos complementarán el servicio público y la adquisición regular de fondos.

Invitamos a las asociaciones vecinales, sindicatos, comunidades educativas, colectivos culturales y sociales a adherirse a este manifiesto. El documento permanece abierto a nuevas adhesiones. Pedimos al Ayuntamiento que convoque a las entidades firmantes y a la representación del personal para concretar medidas y dar una respuesta pública.

Este 24 de octubre queremos que la defensa de las bibliotecas se traduzca en compromisos verificables. Cada barrio debe poder contar con un servicio público de lectura, aprendizaje y encuentro que forme parte de su vida cotidiana.

114 entidades adheridas

Asociación de Amigos de la Biblioteca Azorín

A. VV. Raval Roig

A. VV. San Antón

A. VV. San Blas

A. VV. L’Amistat de l’Alcoraia

A. VV. Juan XXIII Segundo Sector

A. VV. “El Templete” de Benalúa

A. VV. Carolinas Bajas–Les Palmeretes

A. VV. Nuevos Horizontes de Ciudad de Asís

A. VV. Movimiento por Benalúa

A. VV. Alipark y adyacentes

Unir Alacant

A. VV. Divina Pastora

A. VV. Parque de las Avenidas

A. VV. Parque del Mar

A. V. Barrio del Plá

Plataforma Movilidad Sostenible L’Alacanti - PCM

A. VV. Barrio Virgen del Remedio - Plaza de Oran

A. VV. El Eco del Barrio del Pla

A. VV. San Nicolas de Bari Benissaudet

A. VV. Ciudadanos y Consumidores 400 Viviendas de Alicante

A. VV. De La Cañada del Fenollar

A. VV. Nuevo Moralet

Asociación El Rogle Obert

Asociación Dignidad Animal

A. VV. Nou Alacant

Mesa Comunitaria de Zona Norte

Juventud Obrera Cristiana (JOC)

Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)

Comunidades Cristianas Populares

Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados

Ribonucleicos Teatro

A. VV. y consumidores El Magro de San Blas

Vecindario por un Parque Central

Asociación Colectivo Atacatá

Salvem las Melias

Plataforma contra la Pobreza, la Exclusión y la Desigualdad Social en Alicante

Asamblea Cívica por el Clima

Ágoras Climáticas

A. VV. Centro Tradicional de Alicante

Alicante Entiende LGTBI

A. VV. Polígono San Blas

Asociación Comunidad Klakibum

SAP CGT Alacant

CCOO PV l’Alacantí- Les Marines

BDS- PV

Alacant en bici

Consejo Sindical Obrero (CSO)

Coordinadora Alicante Limpia - CAL

Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica

Entrepobles País Valencià

A. VV. Barrio Colonia Requena

Punto de Información y Denuncia de Derechos Sociales Alicante

Quatorze

Salvem el nostre patrimoni

Plataforma por el Agua en el Moralet - PLAAM

A. VV. Gran Vía Sur-Puerto «Avanza»

La Hormiga Poeta

Hort Comunitari de Carolines

Ateneu Cultural Séquia Mare - L’Alacantí

Asocición de Vecinos Serra Grossa-Albufereta

A. VV. Lo Cheperut de Vallonga

A. VV. El Moralet

Arquitectura sin fronteras

Taller Tumbao

Asociacion de Amigos del Camino de Santiago de Alicante

Associación de Màrtires de la Libertad 1844

AFA del CEIP Joaquín Sorolla

AFA Ceip Gabriel Miró

Ampa Carlos Arniches

Asociacion de Cantautores de Alicante

Asociación por un Barrio mejor

A. VV. Ciudad Elegida

La Cívica - Escola Valenciana de l’Alacantí

A. VV. Pau 2

A. VV. Pau 1

A. VV. La Voz de la Florida

AFA CEIP La Condomina

Salvem L’Ideal

A. VV. Los Ángeles

Marea Blanca PV Comarques del Sud

Decidim PV

Casal Popular Tio Cuc

Asociación Infancias. Colectivo interprofesional para el buen desarrollo de la infancia

A. VV. Torre Aguilas

Alacant Desperta

Plataforma Mar Viva

ASIVEN Nuevas Generaciones de Venezuela

AMPA CEIP La Cañada del Fenollar

Comunidad Nazaret-Colegio Nazaret de Alicante

Asociación Cometas y Sonrisas

AAPET - Asociación Alicantina de Periodistas y Escritores de Turismo

AMPA IES A. J. Cavanilles

Movimiento contra la Intolerancia

Somos Alicante por la Regeneración

Asociación de Vecinos del Distrito Séneca

La Comisión de Fiestas de L’Alcoraia

Aclimate. Asociación Ciudadana Por el Clima y la Transición Energética.

Federación de Asociaciones Vecinales Sur Alicante (FAVSA)

A. VV. Laderas de Benacantil

Asociación Virgen del Remedio

Círculo Progresista de Alicante

A. VV. Santa Faz

Plataforma por la Reapertura del centro de día Plaza América

Asociación de Vecinos La Paz grupo San Evaristo

Es Improesía

A. VV. Convivencia Ciudad Jardín

ACPV Acció Cultural País Valencià

Mensajeros de la Paz Comunidad Valenciana (Delegación Alicante)

A. VV. San Gabriel

Ateneu Popular del Pla-Carolines

Asertos. Regeneración urbana comunitaria

Asociación Dos patas para un banco

Asociación Española de Cuentos