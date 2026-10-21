Se inicia la tramitación para 'El Pino y Ruaya' con 2.500 viviendas y un parque de 340.000 m² junto a la avenida de Denia

El Ayuntamiento de Alicante ha dado luz verde al inicio de tramitación del nuevo barrio El Pino y Ruaya, en el que se contempla la construcción de 2.500 viviendas, una zona verde de 340.000 metros cuadrados y una zona terciaria. Este sector se desarrollará a partir de la modificación puntual número 54 del PGOU actual, cuya tramitación ha aprobado la Junta Local iniciar, mediante su sometimiento a evaluación ambiental y territorial estratégica por parte de la Generalitat.

"El desarrollo de este sector dotará a la ciudad de un nuevo barrio ubicado junto al principal acceso norte de la ciudad, la avenida de Denia, en el que se conjugará una importante oferta residencial, con la construcción de 2.500 viviendas, una zona de desarrollo terciario para implantar negocios y servicios y un gran parque urbano, Lomas del Pino, con 340.000 m² de superficie, con unas características y parámetros perfectamente alineados con las estrategias del Plan General Estructural”, destaca el concejal de Urbanismo, Antonio Peral.

Las características y parámetros están alineados con las estrategias del Plan General Estructural

Antonio Peral.- Concejal de Urbanismo de Alicante

El ámbito objeto de esta modificación puntual cuenta con una superficie total de 879.000 m² y se sitúa al norte del término municipal de Alicante, en su límite con Sant Joan d'Alacant y Mutxamel, junto a la avenida de Denia. Lindará con otros dos desarrollos residenciales contemplados en el Plan General Estructural, Vista Alegre, con 2.000 viviendas previstas, y Alameda, con 1.300. Al sur se encuentra el sector Vistahermosa Juncaret (PAU 3), con 3.500 viviendas contempladas.

Tres ámbitos principales:

› Parque de las Lomas del Pino, de 340.000 metros cuadrados, destinado a la recuperación ambiental e integración en la infraestructura verde municipal.

› Zona terciaria en fachada a la CV-818 (Hogar Provincial), con 82.000 metros cuadrados, orientada a reforzar la actividad económica y los servicios del entorno residencial.

› Frente urbano a la avenida de Denia, donde se desarrolla el nuevo barrio residencial de densidad media, con 2.500 viviendas en bloques y bajo criterios de ecobarrio, en una superficie de 457.000 m².

La propuesta de modificación puntual del PGOU para el desarrollo de este sector parte de las mercantiles Lomas del Pino S. L., Sacyr Gestión de Activos S. L., y Valirio Investments S. L., propietarias de los terrenos.

Ecobarrio residencial y terciario

Recreación del barrio | Concejalía de Urbanismo de Alicante

El modelo urbano del sector El Pino y Ruaya plantea la creación de un nuevo ámbito residencial-terciario inspirado en los principios de los ecobarrios y en el esquema de ciudad descentralizada y policéntrica promovido por Plan General Estructural, actualmente en tramitación. Se concibe como una pieza estratégica del acceso norte metropolitano de Alicante, capaz de articular la transición entre los barrios consolidados, la huerta histórica y los corredores ambientales de los barrancos de Lloixa y Orgegia.

El sector se organiza a partir del papel vertebrador de la infraestructura verde, que conecta la huerta histórica con el nuevo parque Lomas del Pino, de 340.000 metros cuadrados y se prolonga, a través del corredor fluvial Juncaret-Lloixa, hacia el sistema litoral y el interior metropolitano.

Las zonas verdes y espacios libres conforman un sistema continuo de alta calidad ambiental, que supera los estándares mínimos exigidos por el TRLOTUP y cumple funciones de regulación climática, drenaje sostenible y conectividad ecológica.

El nuevo barrio se articula mediante un eje estructurante que conecta la avenida de Dénia con la CV-818 y la CV-821, concentra los usos comerciales y de oficinas y organiza la movilidad interna del ámbito.

La estructura urbana prioriza una movilidad tranquila y activa, con una red de calles pacificadas y recorridos peatonales y ciclistas conectados al sistema de espacios libres y al transporte público metropolitano. La propuesta se integra en las estrategias territoriales de transformación de la avenida de Denia en bulevar y mejora de los accesos metropolitanos.

Los elementos históricos y etnológicos del ámbito, como las fincas El Pino y Ruaya, el camino de Lloixa, la hijuela de la Llopera y el arco de Romèlia, se integran activamente en la ordenación como referentes urbanos y estructurantes del sistema de espacios libres.

Entorno y conectividad

La ubicación y el entorno | Concejalía de Urbanismo de Alicante

El ámbito está rodeado por tejidos residenciales consolidados de baja densidad: al norte, la urbanización La Coix de Sant Joan; al este, las urbanizaciones de Les Paulines y Entredós de Mutxamel y La Almajada de Alicante; al sur, la urbanización Puerta Cerrada. En el borde este se encuentra el Monasterio de Santa Faz, completado con edificación reciente en bloque plurifamiliar de media densidad. Al sur se localizan nuevas áreas urbanizables en desarrollo, principalmente el PAU 3.

Una de las fortalezas más relevantes del ámbito es su excelente conectividad, tanto a escala local como metropolitana y regional, gracias a su ubicación en el frente de la N-332, con enlace a la A-70. Esta vía histórica constituye la entrada principal a la ciudad de Alicante desde el eje mediterráneo y, junto con la N-340, conforma la red viaria estructural norte-sur de la ciudad.