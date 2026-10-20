Acaba la emergencia meteorológica en Alicante con tormentas muy localizadas de madrugada

El temporal ha terminado en la ciudad de Alicante y los municipios de su entorno con tormentas muy localizadas y de elevada intensidad durante la medianoche del lunes al martes, tras superarse la fase más crítica de la dana Adam.

En torno a las doce de la noche, Emergencias de la Generalitat Valenciana recibió avisos por tormentas, un núcleo convectivo aislado que ha provocado entre 50 y 60 litros por metro cuadrado en Pilar de la Horadada, Guardamar del Segura y Orihuela Costa, y entre 20 y 40 litros en la ciudad de Alicante, Mutxamel, El Campello, Santa Pola y algunos puntos del término de Elche, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

A causa de la dana Adam, que ha dejado acumulados de más de 700 litros por metro cuadrado en puntos del litoral sur de la provincia de Valencia y del litoral norte de Alicante, Emergencias ha gestionado desde las 13:57 horas del pasado sábado hasta las 07:00 horas de este martes un total de 1.876 incidentes en la Comunitat Valenciana.

De ellas, 1.259 han sido en la provincia de Valencia, 595 en Alicante y 22 en Castellón, y los municipios con más incidentes han sido Oliva, con 759, y por detrás Xàbia (146), Gandia (112), Alicante (88), Dénia (86) y Pego (78).

Los incidentes más habituales han sido acumulaciones de agua, rescates de personas, personas incomunicadas, vehículos bloqueados, y daños materiales en inmuebles y la vía pública, en la red viaria y en suministros básicos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana ha informado de que los avisos meteorológicos ya están finalizados y la dana Adam se ha integrado en la dana de Francia y pronto ambas se integrarán en la circulación general.

Se reabren algunas carreteras

Tres carreteras de Alicante y Valencia han sido reabiertas a la circulación, la CV-723 en Dénia, la CV-729 en Beniarbeig y la CV-673 en Bellreguard, con lo que son diez las carreteras cortadas como consecuencia de las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales, según la última actualización de la DGT.

También en la CV-721, en la Marina alta, se ha restablecido el tráfico tras permanecer cortada por condiciones difíciles.

A las 8 de la mañana siguen cortadas por inundaciones de la dana Adam una arteria principal de la red de alta capacidad, la autopista AP-7, cuyo trazado ha quedado interrumpido entre los kilómetros 770 y 774, a la altura de Torre de la Horadada y Pilar de la Horadada, en el extremo sur de la provincia de Alicante.

El agua anega además varias vías secundarias, afectando a la CV-729 entre Sanet y Negrals y Beniarbeig, y a cuatro carreteras del entorno de Pego: la CV-678 (en dirección a la urbanización Platja d'Oliva), la CV-700 (hacia La Xara), la CV-727 y la CV-728.

En la provincia de Valencia, los desbordamientos impiden la circulación en la CV-603, en el tramo comprendido entre Masia del Racó y Tavernes de la Valldigna. Del mismo modo, se encuentra intransitable la CV-683, que une los municipios de La Font d'en Carròs y Oliva.