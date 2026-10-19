EU-Podem de Alicante denuncia ante la Junta Electoral los puestos informativos de PP y VOX

EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante ha celebrado que la Junta Electoral de Zona haya acordado iniciar actuaciones de comprobación a raíz de la denuncia presentada por el portavoz municipal de la coalición, Manolo Copé, contra los "actos de precampaña" de PP y Vox realizados entre la convocatoria de las elecciones generales y el inicio oficial de la campaña electoral. Además, ha dado 24 horas a estos grupos para justificar sus actividades.

De esta manera, la Junta ha pedido informes al Ayuntamiento de Alicante y a la Policía Local sobre las autorizaciones concedidas y, en su resolución, fechada este lunes, ha requerido al PP que, en el plazo de 24 horas, explique la finalidad y el contenido de la carpa instalada el pasado 15 de octubre en la plaza Manila, donde se realizaron encuestas a los vecinos sobre cuestiones relacionadas con la gestión municipal. Al mismo tiempo, ha exigido que aporte los cuestionarios utilizados y el resto del material empleado, según ha indicado EU-Podem en un comunicado.

En el caso de Vox, la Junta también ha concedido 24 horas para que informe sobre la instalación de un puesto en las inmediaciones de la calle Ramón Gómez Sempere y aclare si se repartieron pulseras u otros objetos promocionales, además de la aportación de información sobre los materiales utilizados, ha apuntado la coalición.

Asimismo, la Junta ha requerido al Ayuntamiento de Alicante y a la Policía Local que, en un plazo de 48 horas, informen sobre las autorizaciones de ocupación de la vía pública concedidas, las posibles incidencias y las actuaciones realizadas en relación con ambas actividades.

En este contexto, Copé ha señalado que la decisión de la Junta Electoral muestra que la denuncia presentada por EU-Podem plantea "hechos que merecen ser investigados".

"No puede ser que el Partido Popular utilice la convocatoria electoral como excusa para suspender el debate sobre el estado de la ciudad, donde el alcalde tendría que dar explicaciones sobre su gestión, y al mismo tiempo se dedique a montar carpas en las plazas para preguntar a los vecinos por esa misma gestión", ha enfatizado.

El portavoz también ha incidido en que "las normas electorales son iguales para todos, también para quienes gobiernan Alicante", y ha apuntado que "PP y Vox tendrán ahora que explicar ante la Junta Electoral qué estaban haciendo y con qué finalidad".

"Queremos saber qué se autorizó, en qué condiciones y si se ha actuado con el mismo criterio que se aplica al resto de organizaciones y colectivos de la ciudad", ha añadido.

Atentos al procedimiento

Por otra parte, la coalición ha destacado que la Junta "todavía no ha determinado la existencia de una infracción", pero sí ha considerado "necesario" abrir actuaciones de comprobación y recabar información de los partidos denunciados y de las administraciones implicadas.

En este sentido, Copé ha sostenido que les parece "positivo" que la Junta haya actuado y que ahora todos tengan que "dar explicaciones". "Vamos a seguir atentos al procedimiento y, si se confirma que se ha vulnerado la legislación electoral, exigiremos que se depuren las responsabilidades correspondientes", ha concluido.