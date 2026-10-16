El Puerto de Alicante encabeza el crecimiento de los puertos españoles en 2026

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Alicante, ha conocido un informe del presidente Luis Rodríguez, sobre los resultados económicos de los ocho primeros meses del año según los cuales el Puerto de Alicante lidera el crecimiento del sistema portuario español con un aumento del 22,8% hasta agosto. Durante este periodo el puerto movió 2,24 millones de toneladas. El resultado cobra relevancia al compararlo con la evolución conjunta de los 27 puertos analizados cuya media se sitúa en el 1,2%.

La cifra de negocio alcanzó los 10,96 millones de euros, un 9,4% más que en el mismo periodo de 2025. El resultado antes de impuestos ascendió a 2,13 millones de euros, con un crecimiento interanual del 36,5%.

Uno de los principales motores del crecimiento fue el tráfico de contenedores, que alcanzó los 167.361 TEU, un 32,9% más que en agosto del año anterior. Este aumento favoreció especialmente los ingresos por la tasa de actividad, que crecieron un 25,2%, hasta los 2,35 millones de euros.

Los gastos de explotación aumentaron un 2,6%, hasta los 10,24 millones, por debajo del crecimiento de los ingresos. Como resultado, el beneficio de explotación mejoró un 53,4%, hasta los 1,86 millones de euros. La entidad mantiene una sólida posición financiera, sin deuda con entidades de crédito.

Relevante también es el dato de la liquidez financiera conjunta que se sitúa en 25,3 millones de euros, frente a los 19,85 millones al cierre de 2025 con un incremento de 5,46 millones de euros.

Concesiones y Autorizaciones

Los muelles de mercancías de El Puerto de Alicante | Autoridad Portuaria

En este apartado se ha dado el visto bueno a la extinción, por mutuo acuerdo, de la concesión otorgada a RESTAURA GESTIÓN FORTY, S.L. para rehabilitar el Faro del Cabo de las Huertas y destinarlo a servicios de hostelería. La concesión, aprobada en 2020 y con un plazo inicial de 15 años, no ha podido desarrollarse, según las alegaciones del grupo, por la imposibilidad de obtener la licencia municipal necesaria. El acuerdo permitirá a la Autoridad Portuaria recuperar la plena disponibilidad de los terrenos e instalaciones.

El consejo también ha aprobado la modificación de la concesión de FORTY & MONTORO, S.L. para ampliar en 248,47 m² la terraza del restaurante Samoa, en la Plaza del Puerto, ante la imposibilidad de poner a disposición de la empresa la plataforma-isla prevista en la concesión original.

La propuesta contempla excluir los 393 m² de la plataforma-isla e incorporar la nueva superficie al establecimiento existente, con una inversión estimada de 300.000 euros. La concesión mantendrá su actividad hostelera y el plazo de vencimiento original, sin ampliación.

En otro orden de cosas, se ha suspendido temporalmente parte de la autorización de Marina Puerta de Alicante para preparar la salida de la vuelta al mundo a vela en enero de 2027. La medida afecta a 8.242 m² de terrenos y lámina de agua de los muelles 12 y 14, entre el 23 de octubre de 2026 y el 5 de febrero de 2027, según cada zona.

Por otra parte se autoriza a Terminales Marítimas del Sureste (TMS) la cesión temporal de 31.300 m² del Muelle 19 a Liebherr Container Cranes Limited. El espacio se destinará a la recepción, almacenamiento, montaje y pruebas de grúas RTG para un proyecto en Khor Fakkan (Emiratos Árabes Unidos).

Cruceros en el puerto de Alicante | Autoridad Portuaria de Alicante

Obras y buenas prácticas

En el apartado de obras se avanza sobre la necesidad de una nueva subestación eléctrica y una red exterior para aumentar la capacidad del sistema OPS de suministro eléctrico a buques atracados.

La actuación forma parte del proyecto de instalación de este sistema en el muelle de cruceros, con una potencia prevista de 16 MVA, que permitirá conectar los barcos a la red eléctrica durante su estancia en puerto.

El consejo, por otra parte, ha dado el visto bueno a la modificación y ampliación del Plan de Medidas Antifraude y el Código de Conducta y Prácticas Responsables aprobados en 2022.

Premios a la Innovación

Luis Rodríguez también ha informado de la celebración de los Primeros Premios a la Innovación, el próximo 14 de diciembre.

Y es que, la innovación ocupa un lugar destacado en la hoja de ruta de la Autoridad Portuaria de Alicante. Durante los últimos 15 meses se han impulsado y gestionado 36 proyectos y actuaciones de innovación. El 80 por ciento de ellas están en ejecución o preparación activa. El total de financiación e inversión identificada movilizada por el puerto en materia de innovación asciende a algo más de 7,5 millones de euros y proceden de subvenciones obtenidas y de inversión privada.

Finalizada la reunión, Luis Rodríguez ha invitado a los consejeros y consejeras a realizar una visita guiada por las exposiciones con motivo del 125 aniversario de la creación de la Junta de Obras del Puerto, situadas en el antiguo Edificio de Sanidad, actual “Casa de la Concordia” y en la Sala Luceros de la Lonja del Pescado.

El consejo de Administración visita las exposiciones del 125 aniversario | Autoridad Portuaria de Alicante

Durante el recorrido, los componentes del Consejo de Administración recibieron las explicaciones de los comisarios de las exposiciones, quedando especialmente asombrados ante los mosaicos de Gastón Castelló, los grabados y las pinturas, además de las piezas históricas del puerto, como la columna del desaparecido edificio de la Junta del Puerto.

Rodríguez ha aprovechado para anunciar a los consejeros y consejeras que, el próximo 28 de octubre, comienza un ciclo de conferencias donde se tratarán, desde distintas perspectivas, numerosas temáticas relativas al puerto, abordando su historia, su presente y su futuro, entre las que se encuentra la dedicada a la figura de Pedro Herrero, que fue médico titular de la Junta de Obras del Puerto.