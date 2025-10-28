FORMACIÓN

La alicantina Level Up impulsa la formación práctica de la juventud empresaria junto a CEAJE

La empresa alicantina Level Up, referente nacional en formación y desarrollo de negocios, ha firmado un acuerdo de colaboración con la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) para fomentar la formación práctica y el crecimiento profesional de la juventud empresaria en España

Onda Cero Alicante

Alicante |

La alicantina Level Up impulsa la formación práctica de la juventud empresaria junto a CEAJE
La alicantina Level Up impulsa la formación práctica de la juventud empresaria junto a CEAJE | Onda Cero Alicante

Con esta alianza, Level UP pasa a formar parte de la red de colaboradores oficiales de CEAJE, que integra a más de 18.500 asociados y 21.000 empresas en todo el territorio nacional. El objetivo del acuerdo es acercar a los jóvenes empresarios herramientas de formación innovadoras, programas de desarrollo empresarial y experiencias de aprendizaje aplicadas a la realidad del tejido productivo español.

Con más de 52.000 empresarios formados en sus doce años de trayectoria, Level UP aporta su experiencia en crecimiento empresarial y transformación del liderazgo, desarrollando junto a CEAJE acciones conjuntas orientadas a reforzar las capacidades directivas de las nuevas generaciones de emprendedores.

El CEO de Level UP, Carlos Delgado, ha destacado que “no se trata solo de enseñar, se trata de transformar negocios y vidas. Y con CEAJE vamos a llegar todavía más lejos”.

Por su parte, el presidente de CEAJE, Fermín Albaladejo, ha subrayado que “esta colaboración refuerza nuestra apuesta por una formación práctica, transformadora y orientada a resultados reales. En CEAJE trabajamos cada día por ofrecer a nuestros asociados las mejores herramientas para crecer y consolidar sus proyectos empresariales”.

Este acuerdo consolida una visión común entre ambas entidades: ofrecer a los jóvenes empresarios formación de valor, visión estratégica y acompañamiento real para afrontar los retos del mercado actual.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer