La Guardia Civil de Alicante imputa a un hombre la comisión de 24 incendios forestales en la Serra Grossa

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Alicante, en el marco de la operación “JURAMENTO” y con la colaboración de los agentes medioambientales de la Generalitat Valenciana, han investigado a un varón de 41 años como supuesto autor de 24 delitos contra la seguridad colectiva por incendio forestal, cometidos en la zona de Serra Grossa – San Julián.

Fuentes de la Comandancia de Alicante han indicado que la investigación se inició a comienzos de mayo de 2025, cuando se detectaron varios incendios forestales en la ladera noreste de este paraje, próximo a zonas habitadas. La cercanía con las viviendas generó alarma entre los vecinos.

Las primeras pesquisas apuntaron a que los incendios habían sido provocados de forma intencionada mediante aplicación directa de llama y el uso de material acelerante, lo que incrementaba el riesgo de propagación.

Ante la reiteración de los hechos, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en la zona y realizaron diversas gestiones de investigación en colaboración con los agentes medioambientales. De esta forma, descubrieron que había una serie de patrones comunes.

Entre mayo y agosto de 2025 se detectaron un total de 13 incendios. Tras un periodo de inactividad, a comienzos de 2026, se volvieron a detectar nuevos focos con mismas características.

Finalmente, el análisis de toda la información recabada en la investigación permitió identificar al supuesto autor.

Gracias a la comunicación y colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Nacional de Alicante, estando el supuesto autor detenido por otras causas distintas en dependencias de Policía Nacional, avisaron a los responsables de esta investigación, la Patrulla del Seprona de Alicante, que lo investigó por un total de 24 delitos contra la seguridad colectiva por incendio forestal.

Las diligencias han sido remitidas a Fiscalía Delegada de Medio Ambiente.