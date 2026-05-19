La Comunidad Valenciana acogerá en Alicante el mayor evento internacional de touroperación de golf del mundo en 2027

La Comunitat Valenciana será sede en Alicante, en mayo de 2027, del mayor evento internacional de touroperación de golf del mundo, una cita de referencia global que reunirá a cerca de un millar de profesionales del sector y que refuerza el posicionamiento del destino como uno de los principales hubs europeos del turismo de golf.

El anuncio oficial se ha realizado hoy durante la edición de este año celebrada en Málaga por medio de Peter Walton, presidente de IAGTO, entidad organizadora del evento, quien ha comunicado oficialmente la designación de Alicante como sede de la edición 2027 en presencia de Salvador Lucas y Angel Llopes presidente y secretario general de la Asoc. de Campos de Golf de la Costa Blanca y C. Valenciana (ACGCBCV), entidad que ha impulsado y promovido la consecución de este importante hito para el destino.

El acto ha contado con una destacada delegación institucional de la Comunitat Valenciana, encabezada por la Consellera de Turismo de la Generalitat Valenciana, Marian Cano, el director del Patronato Turismo de Costa Blanca, Jose Mancebo, y la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Ana Poquet, en un ejemplo colaborativo entre las tres administraciones públicas y la ACGCBCV para lograr la captación de un evento internacional de esta magnitud. Durante el anuncio, la Consellera ha expresado unas palabras de agradecimiento por la elección de la Comunitat Valenciana como sede, subrayando la importancia estratégica de este tipo de iniciativas para el posicionamiento turístico del destino.

La celebración del evento tendrá un impacto económico significativo para la región. Se estima un impacto directo de 1,5 millones de euros solo durante la semana del evento y un impacto acumulado en destino de entre 30 y 45 millones de euros en los tres años posteriores, derivado de la actividad comercial, la promoción internacional y la generación de negocio turístico asociado en la región.

El evento se celebrará del 17 al 19 de mayo de 2027 y congregará a unos 1.000 delegados, incluyendo touroperadores internacionales, agentes especializados, destinos turísticos, campos de golf, cadenas hoteleras y empresas del sector turístico premium. El programa contará con un torneo de golf para unos 320 jugadores distribuidos en varios campos, así como una recepción de bienvenida para 600 asistentes y una cena de gala con 750 invitados. En términos de alojamiento, el evento generará una enorme actividad hotelera con un total estimado de 2.320 room nights, lo que supondrá un notable impulso para el sector turístico y la economía local.

La designación de Alicante y de la Comunitat Valenciana como sede de este evento consolida el posicionamiento del destino en el mercado internacional del turismo de golf, refuerza su capacidad organizativa y evidencia la fortaleza de la colaboración institucional entre administraciones y asociación sectorial para la captación de grandes eventos con alto impacto económico y reputacional.

La ACGCBCV es la asociación sectorial de golf pionera y más antigua de España, llevando casi 35 años promocionando el destino. El segmento golf supone uno de los antídotos más eficaces contra la estacionalización del turismo y genera una enorme riqueza en el territorio; un impacto económico anual de 918 millones de €, más de 10.000 puestos de trabajo al año y 510.000 pernoctaciones anuales en los hoteles de la Comunidad Valenciana.