Buscan en Alicante, Málaga y Tenerife a 12 de los criminales más peligrosos de Reino Unido

El Ministerio del Interior, la National Crimen Agency (NCA) y la organización independiente Crimenstoppers han presentado este jueves en Alicante la denominada Operación Captura para la localización de los 12 criminales más buscados del Reino Unido. La iniciativa centra su mirada en la posible presencia de estos fugitivos en regiones con una alta concentración de ciudadanos británicos como la Costa del Sol, el Levante o las Islas Canarias.

Las investigaciones apuntan a posibles vínculos con comunidades en Marbella, Alicante, Málaga o Tenerife, entre otros municipios españoles. Por eso, se hace un especial llamamiento a la colaboración ciudadana en estos lugares. Todos los fugitivos son varones y acumulan en su historial delitos de especial gravedad.

“Perseguir al fugitivo es reconocer a las víctimas, es un acto de Justicia a las víctimas porque significa empatizar con su pérdida o con su sufrimiento”, ha señalado Javier Marín, director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior. “Cada causa abierta mantiene vivo el daño sufrido, por eso la constancia en la búsqueda es una forma de reconocimiento”.

Ejemplo de colaboración fructífera

Las campañas de la Operación Captura comenzaron hace 20 años impulsadas por la NCA británica y la organización no gubernamental Crimenstoppers. En este periodo, el esfuerzo conjunto entre cuerpos policiales, agencias de seguridad y ciudadanos ha permitido la captura de 98 fugitivos de los 111 denunciados públicamente.

El director del CITCO, centro dependiente del Ministerio del Interior, ha destacado la importancia de la colaboración policial en el desarrollo de estas operaciones de busca y captura. “La cooperación en este ámbito es clave. España y Reino Unido son un ejemplo consolidado de cooperación. Décadas de trabajo conjunto entre nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han demostrado que compartir información, coordinar esfuerzos y confiar mutuamente funciona, incluso en contextos jurídicos complejos”, ha aseverado Javier Marín.

Rob Jones, director general de Operaciones de la NCA, ha insistido en el valor de la colaboración como herramienta para la seguridad pública de ambos países. “España no es un refugio seguro para fugitivos y esta colaboración ha demostrado una y otra vez que, si huyes, no dejaremos de buscar. Te encontraremos y te traeremos de vuelta para que te enfrentes a la justicia”.

"Gracias a la solidez de nuestra relación con socios de las fuerzas del orden españolas y a la determinación y capacidades combinadas que podemos explotar, el 90 por ciento de las personas que hemos destacado en la Operación Captura han sido localizadas en las últimas dos décadas”, ha añadido Rob Jones.

En esta línea, el fundador de Crimestoppers, Lord Ashcroft, agradeció la implicación de las autoridades españolas. “Durante 20 años, Crimestoppers ha trabajado junto a la NCA y nuestros socios españoles de las fuerzas del orden para garantizar que los delincuentes que huyen del Reino Unido no escapar a la justicia”.

Desde el año 2019, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido en España a 254 fugitivos de origen británico con órdenes internacionales de busca y captura. De ellos, 86 arrestos se produjeron en la provincia de Málaga y 54 en la provincia de Alicante.

La lista de los 'Most Wanted'

La lista de Most Wanted distribuida por las autoridades británicas cuenta con el perfil de 12 criminales potencialmente refugiados en España. Entre los más buscados está Simon Dutton, de 49 años. Se le acusa de organizar importaciones masivas de cocaína y blanqueo de capitales, con una de las interceptaciones valorada en 1,5 millones de libras. Dutton tiene el nombre 'Rachel' tatuado en el brazo izquierdo y cicatrices en la barbilla, la mano izquierda y la pierna derecha.

Dean Eighteen, de 48 años, es buscado por presentar reclamaciones falsas de reembolso de IVA en nombre de dos empresas de las que es el administrador único. Eighteen es un hombre blanco y se cree que abandonó el Reino Unido en enero de 2019.

También se busca a Derek McGraw Ferguson, de 62 años, en relación con el asesinato de Thomas Cameron ocurrido en Glasgow en 2007. Es probable que Ferguson viva bajo un alias y se le ha incluido en campañas anteriores. Sigue siendo uno de los fugitivos más buscados de Police Scotland y hay imágenes suyas con una simulación de una mayor edad en la web de la NCA Most Wanted.

Se busca a Philip Barry Foster, de 50 años, para comenzar su condena de ocho años y medio de prisión por fraude y blanqueo de capitales. Sus víctimas se deshicieron de una cantidad considerable de dinero por fotos de mala calidad con la promesa de conseguir trabajo profesional como modelo.

Otra persona buscada es Alexsandr Kuksov, de 23 años, de nacionalidad rusa. Se le acusa de estar implicado con un grupo de crimen organizado que blanqueó millones de libras en efectivo criminal entre septiembre y octubre de 2022. Kuksov es robusto y tiene el pelo castaño rato. También ha sido incluido anteriormente en una campaña de Most Wanted.

Spencer Dillon Lamb, de 33 años, con muchos tatuajes, es buscado por suministrar y cultivar drogas. Lamb tiene múltiples tatuajes en la cabeza, cuello, brazos y abdomen, así como una cicatriz bajo el ojo izquierdo.

Liam Michael Murray es buscado por su implicación en el suministro de cocaína, cannabis y posesión de dinero criminal. Este hombre blanco de 34 años tiene complexión media y acento del noreste.

Se cree que Francis David Parker, de 40 años, es un miembro proactivo del grupo de crimen organizado Coggins. Es buscado por dirigir mensajeros de drogas y recaudar dinero en nombre de la OCG. Es robusto, con pelo corto castaño y canoso.

Kevin Thomas Parle es buscado en relación con los asesinatos de Liam Kelly en 2004 y Lucy Hargreaves en 2005. El hombre de 45 años tiene el pelo rojo y ha participado en campañas anteriores. Se cree que tiene vínculos con el sur de España.

Matthew Purves, de 41 años, es buscado por su implicación en una conspiración para suministrar varios kilos de cocaína en todo el Reino Unido. Purves mide 1,83 m de altura, tiene el pelo castaño rojizo cortado y se cree que tiene vínculos con el sur de España, así como con Corby y Peterborough.

John Rocks, de 37 años, está acusado de cometer delitos sexuales entre 2012 y 2022. Es un hombre británico blanco de complexión delgada y pelo claro.

Y finalmente, Charlie Salisbury, que es buscado bajo sospecha de suministrar cocaína y blanquear los beneficios de los delitos. El hombre de 34 años, que también usaba EncroChat, tiene un tatuaje de carpa koi y un dragón en todo el brazo derecho, así como tatuajes en la pierna inferior derecha.

Las personas que dispongan de información sobre el paradero de estos huidos pueden dirigirse a la Policía Nacional (091) o a la Guardia Civil (062). Además, Crimestoppers cuenta con un canal de denuncia anónima accesible a través de su web.