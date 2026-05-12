El XVI Torneo Onda Cero–Lexus Alicante quiere volver a batir récords en Bonalba con una experiencia VIP única

Los próximos 29 y 30 de mayo, Bonalba Resort Golf & Hotel acogerá la celebración del XVI Torneo Onda Cero–Lexus Alicante, una de las pruebas más esperadas del calendario golfístico amateur de la provincia y una cita que cada año sigue creciendo en participación y prestigio.

Tras alcanzar el pasado año la cifra récord de 170 inscritos, la organización se marca ahora el objetivo de repetir ese éxito de participación en una edición que volverá a combinar deporte, networking, gastronomía y experiencias premium en uno de los mejores escenarios de golf de la Costa Blanca.

El evento contará nuevamente con el respaldo de Lexus Alicante, de Grupo La Grajera, como patrocinador principal del torneo, reforzando su apuesta por el deporte, la innovación y las experiencias exclusivas. Gracias a esta colaboración, los participantes podrán disfrutar no solo de una competición de alto nivel, sino también de una cuidada propuesta social y de ocio.

Además, Lexus Alicante ha puesto en marcha una promoción especial para esta edición. Todos aquellos que entren en la web oficial de Lexus Alicante y soliciten una prueba del nuevo Lexus RZ entrarán en el sorteo de una plaza doble gratuita para disputar el torneo y vivir toda la experiencia VIP del circuito Onda Cero–Lexus Alicante.

“La calidad de los premios, el cóctel de la entrega de premios, el gran sorteo final y el buen ambiente que rodea al Torneo Onda Cero hacen que sea uno de los torneos más importantes del calendario amateur de la provincia”, destaca Juan Alberto Albert, director deportivo de Bonalba Golf.

La competición se disputará bajo la modalidad Stableford Individual y servirá como clasificatorio para la gran final del circuito Onda Cero, convirtiéndose en una oportunidad única para jugadores amateurs con licencia y hándicap en vigor.

Junto a Lexus Alicante – Lexus La Grajera, el torneo cuenta con el apoyo de importantes patrocinadores como Residencial Bonalba Green, Sumtesol, Mimma Gallery, Mundonatural, Fundesem Business School, Pastelerías Raúl Asencio, Royal Bliss y el Festival Noches Mágicas, marcas que contribuirán a crear una experiencia exclusiva tanto dentro como fuera del campo.

Asimismo, colaboran en esta edición IMEP Protocolo, Blue Valley, Vinos Rioja Bordón y La Roche Posay, aportando un componente social, gastronómico y empresarial que convierte el evento en mucho más que un torneo de golf.

Los participantes recibirán un completo welcome pack con el polo oficial del torneo, regalos de Lexus, productos de Mundonatural, panettones de Pastelerías Raúl Asencio, chocolates Valor y otras sorpresas preparadas por la organización. El evento también contará con un cóctel gourmet, música en directo, stand de Royal Bliss y diferentes espacios experienciales para invitados y jugadores.

En el plano deportivo, el torneo repartirá premios especiales como la bola más cercana a bandera en el hoyo 8 y el driver más recto en el hoyo 2. Los campeones scratch y hándicap de cada categoría recibirán trofeos, regalos e invitaciones para disputar la final en Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa, considerado uno de los grandes destinos de golf de España.

Las salidas se realizarán el viernes 29 de mayo desde las 13:00 horas y el sábado 30 de mayo a las 09:00 horas. Las inscripciones continúan abiertas y la organización espera volver a alcanzar una participación histórica en una edición que promete superar todas las expectativas.

El XVI Torneo Onda Cero – Lexus Alicante volverá así a consolidarse como uno de los grandes eventos deportivos y sociales del año en la provincia de Alicante.