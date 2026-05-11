La Guardia Civil y la Policía Nacional desmantelan tres plantaciones de marihuana en Alcoi, Cocentaina y L´Alquería d´Asnar

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, han detenido a seis personas, tres hombres y tres mujeres, de edades comprendidas entre los 32 y 41 años de edad, como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, que lideraban una red dedicada al cultivo indoor de marihuana, con plantaciones repartidas a lo largo de los términos municipales de L´Alquería d´Asnar, Cocentaina y Alcoy.

La operación, fue desarrollada en tres fases distintas entre los meses de febrero a abril, en las que se llevaron a cabo un total de 21 entradas y registros, consiguiéndose la incautación de 1.121 plantas de marihuana, entre otros efectos y sustancias estupefacientes relacionadas con el delito investigado.

Operación en tres fases

Según han informado sendos cuerpos de seguridad, la operación, que se desarrolló en tres fases distintas, se inició a finales del mes de febrero cuando, agentes de ambos cuerpos, recibieron información relativa a que, varias personas de nacionalidad española y residentes en Alcoy, pudieran estar relacionados con varios cultivos intensivos de marihuana tanto en la localidad alcoyana, como en otros pueblos limítrofes, motivo por el cual se aunaron los esfuerzos de ambos cuerpos policiales estatales y se dio inicio a la operación conjunta.

Tras varias semanas de continua actividad operativa discreta sobre las posibles plantaciones y sus responsables, después de analizar numerosa información y verificar ciertos aspectos de interés policial, se procedió, con las correspondientes autorizaciones judiciales, a iniciar de forma escalonada la fase de explotación de la operación.

En la primera fase, los agentes intervinieron en dos viviendas de la localidad de L´Alqueria d´Asnar, donde se desmantelaron sendas plantaciones instaladas en el interior de dos viviendas situadas en pleno casco urbano de la ciudad. Fueron decomisadas 540 plantas de marihuana y 240 gramos de hachís, y se detuvieron como presuntos responsables de los hechos a un matrimonio, varón y mujer, ambos de nacionalidad española.

La segunda fase se desarrolló en marzo en Alcoi. En esta ocasión se detuvo a tres personas y se desmantelaron otras tres plantaciones, donde se incautaron casi 600 plantas de marihuana, 5 kilos de cogollos dispuestos para su venta y decenas de armas simuladas, prohibidas y blancas, entre las que se destacan escopetas y fusiles de aire comprimido, puños americanos, bastones estoque, puñales y pistolas tipo táser.

Armas intervenidas a los detenidos | Policía Nacional/Guardia Civil

Dichas plantaciones estaban en el interior de varios bloques deshabitados y que el ayuntamiento de Alcoi había declarado en ruina. Estas plantaciones, contaban con un sofisticado sistema de iluminación, ventilación y riego destinado al cultivo intensivo de la sustancia, cuyo suministro eléctrico estaba siendo abastecido a través de conexiones ilegales a la red eléctrica.

La tercera fase de la operación llevó a los agentes a una casa de campo de la partida rural de L'Alquería de Benifloret, en Cocentaina. También se constató un enganche ilegal a la red eléctrica y se intervinieron 127 gramos de marihuana y diversos útiles para su cultivo, resultando detenida una mujer como responsable del ilícito cultivo.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en relación con esta red dedicada a la producción y distribución de marihuana en la zona.