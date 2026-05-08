La Liga Europea de voleibol regresa a Alicante del 12 al 14 de junio

El voleibol de élite vuelve a tener una cita ineludible en Alicante. La selección española absoluta femenina disputará, los días 12, 13 y 14 de junio, la Liga Europea en el pabellón Pedro Ferrándiz frente a Macedonia del Norte y Azerbaiyán.

El combinado nacional, dirigido por Pascual Saurín, regresa a Alicante justo un año después de ofrecer un gran espectáculo, también en la Liga Europea, frente a Suecia y Croacia.

España se medirá con Macedonia el viernes a las 19:30 horas y con Azerbaiyán, el domingo a las 18:00 horas, mientras que el sábado, a las 18:30 horas, se enfrentarán ambas selecciones foráneas.

El comienzo de la Liga Europea, a principios de junio, marcará el primer gran bloque competitivo del verano para España. El combinado nacional participará en tres fases de esta competición: la primera en Gorazde (Bosnia), frente a Bosnia y Kosovo; la segunda en Alicante, ante Macedonia del Norte y Azerbaiyán; y la tercera en Kópavogur (Islandia), con Finlandia e Islandia como rivales.

Tras estas tres fases, el equipo nacional afrontará la preparación de la fase final en caso de clasificarse, con semifinales previstas entre finales de junio y principios de julio, y las finales programadas entre el 8 y el 12 de julio.

La selección femenina iniciará su concentración el domingo 10 de mayo en el CAR de Los Alcázares (Región de Murcia). El recinto murciano volverá a ser la sede del equipo nacional para su preparación. El trabajo de las jugadoras de Pascual Saurín tendrá su primera piedra de toque el fin de semana del 18 y 19 de mayo, cuando España se desplace a Toulouse (Francia) para medirse en un bilateral con la selección gala. Una semana después, del 28 al 30 de mayo, España y Suiza disputarán un bilateral en la Región de Murcia, con sedes y horarios por confirmar.

Estas son las 16 jugadoras convocadas por Pascual Saurín para disputar la Liga Europea: Ariadna Priante (Sokot Hagric Mogilno de Polonia), Patricia Aranda (CD Heidelberg), Raquel Lázaro (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia de Italia), Margalida Pizà (CV Tenerife), Patricia Llabrés, Lola Hernández Van den Bosch (CD Heidelberg), Lucía Varela (Allianz MTV Stuttgart), Carla Jiménez (Avarca Menorca), Jéssica Akamere (CV Tenerife), Zoi Mavrommatis (Ladies in Black Aachen de Alemania), Lucía Prol (Fundación Cajasol Andalucía), María Schlegel (MBH-Békéscsabai de Hungría), Inés Losada (Colorado University de Estados Unidos), Carolina Camino (CV Tenerife), Fatou Diop (Guía Canarias) y Jimena Fernández (VC Wiesbaden).

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