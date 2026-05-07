Cerca de un millar de personas aspiran a ser figurantes para una superproducción musical en Alicante

Unas mil personas han acudido a las instalaciones del Centro de Estudios de Ciudad de la Luz para participar en el proceso de casting convocado para seleccionar figurantes de una superproducción musical que se rodará en diversos enclaves de la provincia de Alicante y del territorio español.

La jornada, celebrada este miércoles desde las 10:00 hasta las 19:00 horas en el Auditorio de la Escuela de Cine de Ciudad de la Luz, se ha desarrollado de forma organizada y sin incidencias, según han confirmado los responsables del casting.

La convocatoria estaba dirigida a hombres y mujeres de entre 25 y 70 años, con el fin de garantizar una selección ajustada a las necesidades de la producción.

Este proyecto supondrá un importante impulso económico, laboral y estratégico para la industria audiovisual valenciana, reforzando la posición de la región como referente internacional en el sector cinematográfico.

Los estudios de Alicante

Ciudad de la Luz es un complejo industrial audiovisual de 80 hectáreas situado a las afueras de la ciudad de Alicante, junto al mar. Diseñado por el arquitecto Gary Bastien, estos estudios combinan funcionalidad y estética mediterránea para ofrecer un entorno único.

Desde su reapertura en 2022, bajo la gestión de la Generalitat Valenciana a través de la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD), Ciudad de la Luz ha consolidado su posición como un referente para el conjunto de la industria audiovisual y especialmente para los rodajes en medios marinos, pudiendo combinar rodajes en interior, exterior y en medio acuático.

Su tanque exterior de agua, con capacidad para recrear mares embravecidos o escenarios subacuáticos cristalinos, es el principal reclamo de este enclave industrial.