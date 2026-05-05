El Raval Roig presenta el primer plan estratégico vecinal participativo de Alicante

La Asociación Vecinal del Raval Roig presenta este jueves 7 de mayo, a las 18:30 horas, el "Plan Estratégico Vecinal del Raval Roig". Este documento es el resultado de un proceso de organización comunitaria en el que han participado más de 200 vecinos y quiere posicionar al barrio frente al deterioro del territorio y la falta de respuestas institucionales. Este documento quiere convertirse además en una herramienta de autogestión y planificación pionera en la ciudad de Alicante.

El plan ha sido desarrollado en colaboración con el Laboratorio de Innovación Social de la Universidad de Alicante (UA) y financiado por el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social. Bajo el proyecto “Laboratorio para el Fortalecimiento del tejido comunitario con perspectiva de género”, el equipo técnico y el vecindario han trabajado conjuntamente mediante metodologías participativas para definir el futuro del barrio.

Durante el acto, en la S.D.C. La Marina, se expondrán las ideas del documento, centradas en tres ejes transversales: feminismo, ecología urbana y cartografía social. La presentación correrá a cargo del equipo técnico de la Universidad de Alicante y de las propias vecinas y vecinos que han participado activamente en la elaboración y votación del plan.

El objetivo de esta jornada no es solo mostrar la hoja de ruta del Raval Roig, sino también proponer un modelo de trabajo replicable para otros barrios de la ciudad que enfrentan retos similares en la defensa de sus intereses y la cohesión comunitaria.