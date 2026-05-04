Choque frontal de dos vehículos en la salida de Tibi

Tres personas han resultado heridas --dos mujeres de 69 y 47 años y un hombre de 79-- en una colisión frontal entre dos vehículos ocurrida en la autovía A-7 a su paso por el término municipal de Tibi.

El accidente ha tenido lugar pasadas las cuatro de la tarde de este domingo en la salida de Tibi, en sentido Alicante, por una colisión frontal entre dos vehículos, uno de los cuales, en el que viajaban dos personas mayores, circulaba en sentido contrario.

Uno de los vehículos siniestrados | Consorcio provincial de Bomberos de Alicante

Los bomberos del Consorcio Provincial del parque de San Vicente y el helicóptero medicalizado han intervenido, además de una unidad del SAMU y dos del Servicio Vital Básico que han trasladado a los heridos a los hospitales de Alcoy y Elda.