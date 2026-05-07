La Guardia Civil desarticula un grupo que asaltó varias viviendas en la provincia de Alicante y en otras zonas del territorio nacional

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Cabeter”, ha desarticulado un grupo criminal itinerante especializado en robos con fuerza en el interior de viviendas, que ha culminado con la detención de seis personas de entre 24 y 60 años.

La investigación se inició en septiembre de 2025 tras detectarse una serie de robos en viviendas habitadas, principalmente chalés, en distintas poblaciones de la provincia de Alicante. A partir de ese momento, los investigadores lograron identificar un grupo organizado que actuaba de forma itinerante en diferentes puntos del territorio nacional.

Las pesquisas permitieron determinar que los implicados operaban en Alicante, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Murcia, Salamanca y Valladolid. Los sospechosos se desplazaban utilizando vehículos de alta gama y adoptaban medidas de seguridad para dificultar su detección, entre ellas maniobras de contravigilancia.

Alta coordinación y especialización

El grupo actuaba de manera coordinada, con un reparto definido de funciones. Su principal método consistía en el acceso a las viviendas mediante escalo o forzamiento de puertas y ventanas, utilizando herramientas especializadas. Asimismo, empleaban sistemas para neutralizar las alarmas y dispositivos de comunicación para coordinar los asaltos. Entre los efectos intervenidos destaca diverso material utilizado para comprobar la pureza de los metales preciosos de las joyas que sustraían.

En el marco de la operación, se llevó a cabo el registro de un domicilio en la localidad de Peguerinos (Ávila), donde fueron detenidos los cuatro principales implicados, siendo detenidos en Arroyomolinos (Madrid), otros dos implicados. En la casa rural, usada como vivienda por el grupo en el municipio de Peguerinos, se intervinieron numerosos efectos relacionados con los robos, entre ellos un vehículo de alta gama dotado con un sistema que permitía cambiar rápidamente de matrículas, permitiendo poner matrículas falsas, además de joyas, relojes, dinero en efectivo y herramientas empleadas para la comisión de los delitos.

Hasta el momento, se han esclarecido más de 20 hechos delictivos cometidos entre septiembre de 2025 y abril de 2026, con un perjuicio económico para las víctimas que supera los 800.000 euros.

A los detenidos, seis varones de entre 24 y 60 años, se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza en las cosas y falsedad documental. Cuatro de ellos han ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial, mientras que los otros dos han quedado en libertad con la imposición de medidas judiciales.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Alicante y el Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de Almoradí, que han contado con la colaboración de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de la Dirección General, la UOPJ de Ávila, así como otras unidades de la Guardia Civil de las diferentes provincias.