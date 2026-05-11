12.000 personas entre profesores, alumnos y familias se manifestan en Alicante contra la consellería de Educación

La huelga indefinida en la Educación pública ha comenzado en la provincia de Alicante con un seguimiento de más del 90 por ciento entre los docentes y con una multitudinaria manifestación que ha discurrido entre el Instituto Jorge Juan y la sede de la consellería de educación situada en la calle Carratalá, en Benalua.

La comunidad educativa, profesores, padres y alumnos piden más recursos para la educación pública, en una manifestación en la que han participado unas 12.000 personas, según datos de la Subdelegación del Gobierno en Alicante. Una de las más numerosas en defensa de la educación pública de los últimos años.

Además de la mejora de las retribuciones porque nuestro profesorado es el peor pagado de toda España, exigen más infraestructuras dignas porque falta espacio. Denuncian ratios de 33 alumnos por clase con “matrículas sobrevenidas que las aumentan a lo largo del curso”. Piden también más medios y más valenciano.

Profesores durante la manifestación

Una profesora pide menos cargos públicos y más para la educación pública | Onda Cero Alicante

Desde los sindicatos convocantes están muy satisfechos por la respuesta de este primer día y esperan que la Consellería de Educación retome la negociación esta misma semana con un talante más conciliador.

Los sindicatos explican por qué hacen huelga

La manifestación de Alicante ha estado integrada por docentes llegados en distintos autobuses de otros municipios de la provincia, mientras que los distintos centros de la capital, desde que comenzaron con piquetes informativos a primera hora; han protagonizado marchas hasta el punto de partida de esta multitudinaria protesta por el centro de Alicante.