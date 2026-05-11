AUDIENCIA DE ALICANTE

La Fiscalía pide 26 años de cárcel a un hombre por abusar de las hijas menores de su pareja en Alicante

La Audiencia Provincial de Alicante ha señalado también el juicio contra un hombre al que la demandante le encargó que recogiera el coche que acababa de comprar y nunca se lo entregó

Redacción

Alicante |

Puerta de la Audiencia Provincial de Alicante
Puerta de la Audiencia Provincial de Alicante | EFE/Morell/Archivo

La Audiencia Provincial de Alicante ha señalado para este martes en la Sección Segunda el juicio contra un hombre al que la Fiscalía solicita inicialmente una pena de prisión de 26 años por dos delitos continuados de abuso sexual a menor con prevalimiento. El acusado sometió a varias prácticas de tipo sexual a las dos hijas menores de su expareja sentimental durante años. Los hechos se remontan a 2012, cuando las menores tenían 9 y 11 años y convivían con el procesado que estaba casado con su madre.

Según la fiscalía aparentemente mantenía con las niñas una relación de confianza y de superioridad similar a la de un padre con sus propias hijas. Sin embargo, aprovechaba los momentos en los que se encontraba solo con cada una de las menores, para mantener relaciones sexuales y abusar de ellas. Esta prácticas que se prolongaron durante años, generaron trastornos y afecciones emocionales en las menores.

Internamiento psiquiátrico

De otro lado, en la Sección Segunda han señalado para este martes el juicio contra un hombre acusado de intentar matar a sus padres mientras dormían en la vivienda familiar de Alicante. Ocurrió en mayo de 2025 y la Fiscalía pide para su internamiento en un centro médico adecuado un plazo máximo de 30 años. El acusado padece una esquizofrenia paranoide crónica y según los hechos, entró de madrugada en la habitación de sus padres a los que golpeó y les clavó un chuchillo que portaba. Se le considera autor de dos delitos de asesinato en grado de tentativa para los que se aprecia la eximente completa de alteración mental por lo que piden su internamiento para tratar su enfermedad.

No entregó el coche

Por su parte, la sección primera alberga el juicio contra un hombre y una mujer acusados de quedarse con el coche que se acababa de comprar otra mujer, que les había encargado la recogida del vehículo. Los hechos ocurrieron en agosto de 2018 cuando la víctima hizo la compra en un concesionario de Arganda del Rey en Madrid y encargó al procesado que lo recogiera y se lo entregara.

Según la Fiscalía, el hombre fue a por el coche, pero nunca lo entregó a la perjudicada y lo inscribió a nombre de la otra procesada en este procedimiento, antes de venderlo. El Ministerio Fiscal pide un año y nueve meses de prisión para el hombre como autor de un delito de apropiación indebida y para su cómplice solicita la misma pena como cooperadora necesaria del mismo delito.

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