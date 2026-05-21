El Pleno aprobará la ampliación de la temporada de veladores y mantiene la limitación de horarios

La comisión de Presidencia y Régimen Interior del Ayuntamiento de Alicante ha informado favorablemente este jueves de la modificación de la ordenanza de ocupación temporal de la vía pública para su aprobación definitiva en el pleno ordinario del 28 de mayo. La norma contempla ampliar la temporada de veladores manteniendo la limitación de horarios en aprobada en 2024.

Según han indicado fuentes municipales, se confirma "el respaldo mayoritario con el acuerdo alcanzado para su aprobación inicial" en el pleno de enero, donde votaron a favor PP y Vox, mientras PSPV, Compromís y EU-Podem se opusieron. También han incidido en que las "tres" alegaciones presentadas a la propuesta se rechazaron "por criterios técnicos".

Desde el consistorio han precisado que la modificación amplía el permiso de veladores en temporada alta del 1 de mayo al 1 de noviembre, "manteniendo el horario limitado y consensuado con los vecinos" para el desmontaje de las terrazas a la 01:00 de domingo a jueves y 01:30 viernes, sábados y vísperas de festivo.

El resto del año, la retirada de las terrazas, como norma general, se produce a las 00.00 horas de lunes a jueves y a la 01.00 los sábados, domingos y vísperas de festivo, han apuntado desde la administración local.

Conciliación

La portavoz del equipo de gobierno, del PP, y edil de Ocupación de Vía Pública, Cristina Cutanda, ha resaltado que "esta modificación de la ordenanza mantiene el principio esencial de conciliar el derecho al descanso con la legítima actividad empresarial de los sectores de la hostelería y comercio".

"Y, como quiera que siempre prevalece el derecho al descanso, esta norma no varía el horario consensuado con los vecinos modificado en 2024 por este motivo, en dicha ocasión con el respaldo a la propuesta del equipo de gobierno de Compromís y la abstención del PSOE", ha agregado.

Otras novedades

La normativa también incorpora el "aviso" con "tres días de antelación" cuando el velador se vea afectado por actividades en la vía pública y se permite ampliar las terrazas por circunstancias de carácter excepcional, "sin dificultar la entrada a viviendas y comercios".

De la misma forma, según las mismas fuentes, se mantienen los puntos violeta en actividades multitudinarias y se amplía a la instalación a puntos de atención a víctimas de delitos.

La modificación de la ordenanza de ocupación de vía pública introduce en otro orden de cosas la posibilidad de ampliar los puestos en el mercadillo de Teulada y de establecerse en dos mercadillos, además de permitir en el Casco Antiguo la venta y exposición de productos en fachada, principalmente.

También se revisa el número y características de los puestos de venta en los mercados de abastecimiento de productos básicos y de la venta aislada en determinadas zonas y se modifica la regulación de lo referente a los titulares de las autorizaciones de venta, de modo que "se equiparen las condiciones de las personas físicas y jurídicas".

Así, en el mercadillo de Teulada se amplía la posibilidad de pasar de uno a tres puestos de cuatro por tres metros o a dos de siete por tres. Hasta ahora, solo se podía tener un puesto. Asimismo, se amplía la posibilidad de acceder a dos autorizaciones en mercadillos distintos y a dos autorizaciones por mercado cuando haya vacantes, cuando antes solo se permitía uno.

Desde el consistorio han incidido en que la ordenanza "clarifica" que en el caso de que el día de mercadillo coincida con festivo se acordará su traslado a otro con la asociación de comerciantes. Por otra parte, a partir de la aprobación del texto se admitirá en el Casco Antiguo la exposición y venta de productos en fachada, hasta un máximo de 50 centímetros.