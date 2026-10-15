Un empresario condenado por emplear de forma irregular a toda la plantilla de su mercantil

Un empresario de 42 años ha sido condenado por la Audiencia de Alicante a seis meses de cárcel y a una multa de otros seis meses con cuota diaria de 6 euros por emplear de manera irregular a los diez trabajadores de su mercantil, que no estaban dados de alta en la Seguridad Social.

El acusado, que figuraba como titular de una compañía dedicada a la construcción de edificios residenciales y a la albañilería, asumió los hechos tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía en el inicio del juicio, el pasado 22 de septiembre.

El tribunal le considera responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores castigado con una pena de seis meses de privación de libertad, que, no obstante, queda en suspenso con la condición de que el procesado no vuelva a delinquir.

La contratación irregular de esos trabajadores se puso de manifiesto tras una visita de la Inspección de Trabajo registrada el 17 de mayo de 2024.

En ese momento, se constató la presencia de al menos siete trabajadores de la empresa del acusado que se encontraban descargando materiales de obra de una furgoneta con la intención de emprender la reforma de un domicilio particular.

Entonces se comprobó que esos siete empleados y otros tres más -todos ellos de nacionalidad colombiana- se encontraban realizando trabajos para la mercantil del acusado sin disponer del preceptivo contrato y sin que se aportasen las cuotas de sus cotizaciones a la Seguridad Social.

La resolución judicial concreta, además, que los diez empleados constituían la totalidad de la plantilla de la empresa del procesado y que este ya había sido condenado con anterioridad por un delito de estafa a la pena de catorce meses y dos días de prisión.