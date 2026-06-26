Las Hogueras generan 3.830 toneladas de residuos, 173 más que en 2025

Alicante vuelve a batir un nuevo récord en la producción y recogida de residuos la semana de Hogueras entre el 18 y el 25 de junio, alcanzándose un total de 3.830 toneladas, frente a las 3.657 recogidas en 2025, 173 más lo que representa un incremento del 4,73%. Además, se han recogido otras 678 toneladas de cenizas y restos de la Cremà de los monumentos y portaladas de barradas, 35 más que el pasado año. La recogida ‘puerta a puerta’ en racós y barracas ha funcionado con satisfacción por tercer año consecutivo, eliminando la presencia de contenedores en la calle.

En total, se han recogido las cenizas de 237 monumentos fogueriles: 92 hogueras adultas, otras tantas infantiles, las dos oficiales y 51 portadas de barracas.

El concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ, ha resaltado la satisfacción por el buen funcionamiento del dispositivo especial de limpieza de Hogueras, tanto en el centro como en las instalaciones situadas en los barrios del perímetro, manteniendo el sistema de recogida puerta a puerta en tres turnos que permite eliminar la presencia de contenedores de residuos en las calles junto a racós y barracas”.

Rafael Alemañ también ha destacado “el buen funcionamiento en líneas generales de los 10 conjuntos de baños públicos, con cerca de 40 unidades de wc y urinarios instalados en todo el perímetro del Centro y las labores de baldeo con desodorización que han contribuido a una mejor percepción de las tareas de limpieza”. El concejal ha agradecido de forma especial el trabajo desarrollado por todos los operarios del servicio y de la empresa concesionaria Netial, que han respondido con profesionalidad y de forma muy eficaz al reto de devolver a la ciudad a la normalidad cada día barriendo, recogido residuos o vaciando papeleras para evitar desbordes, entre muchas labores más, en una semana en la que Alicante ha estado llena de visitantes”.

El dispositivo especial de limpieza de las Hogueras 2026, con un refuerzo de 110 operarios sobre el dispositivo ordinario, ha permitido recuperar la normalidad en las calles de Alicante tras los actos centrales de las fiestas, con equipos distribuidos por todos los distritos y trabajos intensivos de retirada de restos, barrido, baldeo e higienización de las zonas ocupadas por hogueras, racós y barracas.

Limpieza en la playa de El Postiguet | Ayuntamiento de Alicante

Alemañ ha agradecido además la buena colaboración ciudadana y el sentido cívico cada vez más interiorizado en estos días en los que se han dispuesto contenedores de envases en las calles del entorno de la plaza de Luceros durante la mascletá, y el esfuerzo de los vecinos por depositar sus residuos domésticos en los puntos en los que se han desplazado los contenedores por la instalación de los recintos fogueriles.

Siguen limpiando

Con todo, Alemañ ha señalado que “las labores de limpieza continuarán lo que resta de semana, una vez se retiren por completo los recintos fogueriles más retrasados y puedan acceder los servicios de limpieza, además de continuar con los trabajos de repaso, baldeo y mantenimiento de calles y plazas para devolver progresivamente a la ciudad su imagen habitual tras una semana de máxima actividad festiva”.