La Policía Local de Alcoy identifica a las implicadas en la agresión a una menor y traslada las diligencias a la Policía Nacional

La Policía Local de Alcoy ha identificado a las jóvenes presuntamente implicadas en la agresión a una menor y ha trasladado las diligencias a la Policía Nacional. La actuación se inició después de que varios vídeos sobre los hechos comenzaran a difundirse.

La Unidad de Agente Tutor tuvo conocimiento de los vídeos el pasado lunes y ante la gravedad de la situación, los agentes iniciaron de inmediato las primeras indagaciones y lograron identificar a las implicadas que aparecían en las imágenes.

Debido a la gravedad de la situación, la Policía Local inició las intervenciones de manera inmediata, logró identificar a las implicadas que aparecían en las imágenes y ya se han redactado las diligencias preventivas oportunas para dar traslado a la UFAM de la Policía Nacional, paso previo para poner el caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores.

Tras identificar a las jóvenes, la Policía Local redactó las diligencias preventivas oportunas. Estas actuaciones han sido trasladadas a la UFAM de la Policía Nacional, como paso previo para poner el caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores.

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alcoy, Raül Llopis, valora la diligencia y efectividad del cuerpo policial para garantizar la convivencia y proteger a la ciudadanía.

Según explica el edil, «se trata de un hecho muy grave, y desde el primer momento se ha trabajado para hacer todo lo que se puede hacer desde la policía local, hasta lograr identificar y trasladar a la UFAM de Policía nacional toda la información para proteger a la víctima y asegurar el bienestar de nuestros jóvenes».