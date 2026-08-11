Las tormentas traen agua, granizo y fuertes rachas de viento a la provincia de Alicante

Se cumplió el pronóstico y estuvo acertada la alerta naranja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la segunda mitad de este lunes en la provincia de Alicante donde se han producido tormentas de gran intensidad con rayos, granizo y vientos muy fuertes.

En Alcoy se registraron vientos de hasta 114 kilómetros por hora según la AEMET, pero en el Pas del Benisaidó, en pleno casco urbano, se han registrado 132 km/h, según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). En Villena las rachas llegaron a los 116 km/h, en lo que se considera un claro “reventón húmedo”, según los expertos.

Más al sur, en Alicante el viento llegó casi a los 50 kilómetros por hora con muy escasa precipitación, apenas un litro por metro cuadrado. Los mayores acumulados se han dado en Ibi con más de 51 litros por metro cuadrado o en Alcoy con 20 litros en muy pocos minutos.

Intervenciones

Destrozos provocados por los fuertes vientos | Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha realizado alrededor de 60 intervenciones por vientos y carga eléctrica. Se han centrado en las viviendas y en la vía pública por daños en toldos, techos, cableados, desprendimientos de fachada, algunos incendios en instalaciones eléctricas y la caída de árboles. Alcoy es el municipio más afectado con 32 servicios del Consorcio, además de Villena o Sax.

Por su parte el 112 CV ha informado de la recepción de 163 avisos que han llegado principalmente de Alcoy, Cocentaina, Ibi y Villena.