Miles de asistentes consagran al Reggaetón Millennial Fest como el gran evento de una generación en Alicante

Reggaeton Millennial Fest cierra su segunda edición en San Juan de Alicante con un balance que confirma el crecimiento y la consolidación del festival como una de las grandes citas musicales del verano en la provincia.

Miles de asistentes han disfrutado durante más de 20 horas de música de una programación protagonizada por más de 25 artistas y que ha conseguido duplicar la dimensión alcanzada en su primera edición, convirtiendo el recinto en el punto de encuentro de toda una generación.

El festival, que ha tenido lugar los pasados días 7 y 8 de agosto de 2026, ha estado marcado por un ambiente extraordinario y por un público que, desde el comienzo hasta el final, no ha dejado de bailar y corear algunos de los grandes clásicos del reggaeton y el electrolatino, canciones que, dos décadas después, siguen formando parte de la banda sonora de toda una generación y que ya son auténticos himnos.

Además, Reggaeton Millennial Fest volvió a contar con el apoyo de Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias cinco estrellas en torno a la mejor música en directo y conecta artistas y público.

Un viaje a la época dorada del reggaeton

La segunda edición de Reggaeton Millennial Fest ha vuelto a reunir a algunos de los artistas más representativos del género, con Alexis y Fido, Tito El Bambino, Gente de Zona, Danny Romero y Dasoul al frente de un cartel que también ha contado con Knarias, Jay Santos, Xriz, Buxxi, Crossfire, Saik, Rosendo (Los Reyes de la Tarima), Rajobos, DJ Nev y muchos otros.

Uno de los grandes atractivos de esta edición ha sido la apuesta por un espectáculo en directo de gran formato, con los artistas acompañados por una producción audiovisual diseñada específicamente para recrear el espíritu de los años dorados del reggaeton.

El escenario principal, con una marcada estética retro, se ha convertido en uno de los elementos más reconocibles del festival. Pantallas, iluminación y efectos láser han trasladado al público a aquella época dorada, creando una experiencia visual que acompañaba a las canciones que marcaron a toda una generación.

Grandes momentos sobre el escenario

Uno de los grandes momentos de la primera jornada llegó con Alexis y Fido, encargados de cerrar el festival el viernes. El dúo puertorriqueño consiguió una conexión total con el público, que respondió desde los primeros compases de su actuación y convirtió el recinto en una auténtica fiesta.

Sus grandes éxitos, muchos de ellos convertidos ya en clásicos del reggaeton, fueron coreados de principio a fin por un público completamente entregado. Alexis y Fido demostraron así que su música continúa plenamente vigente y que las canciones que marcaron una época mantienen intacta su capacidad para reunir a toda una generación frente a un escenario.

El cierre del viernes puso el broche a una primera jornada en la que el ambiente fue uno de los grandes protagonistas y en la que quedó patente la enorme conexión entre los artistas y un público dispuesto a cantar y bailar cada uno de los himnos que forman parte de la historia del reggaeton.

También Gente de Zona protagonizó uno de los grandes momentos del festival, demostrando sobre el escenario toda la energía y potencia de su directo. El público acompañó sus grandes éxitos cantando y bailando durante una actuación que se convirtió en una de las más celebradas de la edición.

Por su parte, Tito El Bambino llegó al escenario con una enorme energía y no dejó de entregarse durante toda su actuación. El artista puertorriqueño mantuvo una conexión constante con sus seguidores y protagonizó uno de los momentos más espontáneos de la jornada cuando bajó del escenario para acercarse al público, un gesto de cercanía que fue recibido con una gran ovación.

Las actuaciones de los tres artistas resumieron a la perfección el espíritu de esta edición: grandes nombres, canciones convertidas en himnos y una conexión con un público que volvió a hacer suyas las canciones que marcaron los años dorados del reggaeton.

Más de 400 profesionales hacen posible el festival

Detrás de las más de 20 horas de música y de la experiencia vivida por miles de asistentes ha habido un importante dispositivo humano. Más de 400 trabajadores y profesionales han participado en la producción, organización y realización del evento.

Montaje, producción técnica, sonido, iluminación, seguridad, accesos, atención al público, restauración, coordinación y el resto de áreas vinculadas a la celebración del festival han trabajado durante semanas para hacer posible una edición de mayores dimensiones y garantizar el correcto desarrollo de todas las actividades. La policia

El resultado ha sido una jornada marcada por el buen ambiente, con una respuesta especialmente positiva por parte del público y una experiencia que ha ido más allá de los propios conciertos.

El buen desarrollo del festival ha sido posible también gracias a la estrecha colaboración y coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente con la Guardia Civil y la Policía Local de San Juan de Alicante, cuya implicación y profesionalidad han contribuido de forma decisiva al correcto desarrollo del evento.

Un recinto pensado para disfrutar

La comodidad y accesibilidad han sido también algunas de las claves de esta edición. El nuevo recinto de San Juan de Alicante ha permitido ampliar la capacidad del festival y ofrecer diferentes espacios pensados para que los asistentes pudieran disfrutar de la jornada con mayor comodidad.

Los accesos bien conectados, la disponibilidad de zonas exteriores con parking y la distribución del recinto han facilitado la llegada y movilidad de los asistentes.

La experiencia se ha completado con diferentes espacios y servicios, entre ellos el área gastro con una variada oferta y una zona VIP situada junto al escenario principal, que ha contado con una grada para poder sentarse y disfrutar de los conciertos desde una ubicación privilegiada. Los asistentes ha podido relajarse en la zona lounge de IQOS, mientras que Legendario ha sorprendido con su Glitter Bar, donde dos maquilladoras profesionales realizaron maquillajes festivaleros y tatuajes temporales de la marca.

La amplitud del recinto y la distribución de las diferentes zonas han permitido combinar la experiencia de los conciertos con espacios para descansar, comer, relacionarse y disfrutar del ambiente del festival.

Más de cuatro millones de euros de impacto económico

El crecimiento del festival también se ha trasladado a su impacto sobre el entorno. Reggaeton Millennial Fest ha generado un impacto económico superior a los cuatro millones de euros, contribuyendo a dinamizar sectores como la hostelería, la restauración, el alojamiento, el transporte y otros servicios vinculados a la llegada de asistentes.

La segunda edición confirma así el potencial de un evento que, en apenas dos años, ha conseguido duplicar su dimensión y reunir a miles de personas en torno a una propuesta que combina música, nostalgia y entretenimiento.

Reggaeton Millennial Fest se despide de Alicante dejando una edición marcada por el éxito de público, el buen ambiente y la conexión entre artistas y asistentes.

Las canciones que marcaron los años dorados del reggaeton volvieron a sonar ante miles de personas que demostraron que, dos décadas después, aquellos temas siguen siendo himnos capaces de hacer bailar y cantar a toda una generación.

El festival cierra así su segunda edición con el objetivo cumplido y con la mirada puesta ya en seguir creciendo y consolidándose como el gran punto de encuentro de la generación millennial en torno al reggaeton y la música latina, y ya mira hacia su nueva edición de Reggaeton Millennial Fest en Madrid el próximo 3 de octubre.