Los mercados y mercadillos de Alicante cierran el sábado 15 de Agosto

Los mercados y mercadillos municipales de Alicante no abrirán el próximo sábado, 15 de agosto, con motivo de la festividad de la Asunción de la Virgen, según ha informado el Ayuntamiento de Alicante.

La medida se adopta a petición de las asociaciones de mercados y mercadillos y con su consenso. La concejala de Mercados, Lidia López, ha animado a la ciudadanía a realizar sus compras durante la semana y a apostar por el comercio de proximidad.

De esta forma, los cuatro mercados municipales de Alicante —Central, Babel, Benalúa y Carolinas— mantendrán su actividad durante toda la semana en horario de mañana.

En cuanto a los mercadillos al aire libre, los de José Manuel Gosálbez, Carolinas, Benalúa y Babel estarán abiertos este jueves de 8.00 a 14.00 horas. También permanecerá operativo el mercadillo de Urbanova, que mantiene su horario habitual de los jueves por la tarde, de 16.00 a 23.00 horas.