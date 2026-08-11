Más de 150 efectivos extreman la vigilancia en los castillos y las sierras de Alicante con motivo del eclipse

La Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante ha diseñado un dispositivo especial de seguridad y emergencias con motivo del eclipse de sol de este miércoles, en el que movilizará a 154 policías locales, bomberos y voluntarios de Protección Civil.

Los servicios de emergencias prestarán especial atención a los puntos elevados como los castillos de Santa Bárbara y San Fernando, en las cumbres de los montes Benacantil y Tossal, la Serra Grossa o la Isla de Tabarca.

Por su parte, los 58 socorristas de las playas de la ciudad extenderán su horario de servicio hasta las 22.00 horas por si los usuarios prolongan su estancia o acuden a los arenales a seguir este fenómeno, según informa la Concejalía de Turismo.

Así, el operativo estará compuesto por un total de 82 efectivos de la Policía Local en servicio ordinario, con mandos y agentes operativos que se desplegarán de forma coordinada por todo el término municipal.

Además, el dispositivo contará con el refuerzo de 21 agentes que se incorporarán mediante servicio extraordinario para cubrir los puntos de control "clave". De esta dotación, 13 estarán dedicados específicamente a vigilar y controlar el acceso a puntos sensibles y de "gran concentración de público".

Asimismo, cuatro agentes de este contingente extraordinario serán destinados a garantizar la seguridad en la isla de Tabarca, mientras que otros seis cubrirán las zonas de las partidas rurales para el mantenimiento del orden y el cumplimiento de la normativa en vigor.

Por parte del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), el operativo movilizará a un total de 35 bomberos. Su despliegue incluye una dotación de tres efectivos trasladados a Tabarca con una embarcación que prestará servicio en la misma y dos bomberos asignados a la embarcación de rescate que patrullará las playas de Alicante.

El resto de la plantilla del Speis se mantendrá plenamente operativa en sus respectivos parques para dar respuesta inmediata ante cualquier necesidad o eventualidad en la ciudad.

El dispositivo se completa con la participación de 16 voluntarios de Protección Civil. De ellos, 14 se desplazarán en vehículos para patrullar y reforzar la vigilancia en áreas sensibles, con especial atención a la Serra Grossa y al entorno de los dos castillos.

Los dos voluntarios restantes prestarán apoyo marítimo desde una embarcación preventiva que dará cobertura a la zona del Postiguet y la Albufereta.

Este fenómeno natural está previsto se inicie a las 19.40 horas y que alcance la fase de mayor ocultación a las 20.35, para finalizar a las 21.25 horas. En total, la duración prevista se estima en una hora y 45 minutos, periodo en el que el sol se oscurecerá en un 99,14 por ciento.

Recomendaciones

En este contexto, desde la Concejalía de Seguridad se ha hecho un llamamiento a "la responsabilidad cívica" y se ha rogado a toda la ciudadanía y visitantes que sigan una serie de recomendaciones durante el evento astronómico.

De esta manera, se pide a los ciudadanos que obedezcan las indicaciones de los agentes y que respeten los controles de acceso y no accedan a zonas acotadas o restringidas, especialmente en áreas de desniveles como el Monte Benacantil o la Serra Grossa.

También se ha pedido que eviten aglomeraciones, que tengan precaución en zonas naturales, que no se aproximen a bordes o zonas de riesgo de caída y que utilicen la protección ocular homologada específica para eclipses, con el fin de evitar lesiones oculares.

En cuanto a la protección solar obligatoria, se recomienda el uso de gafas homologadas (norma ISO 12312.2) o filtros solares para cámaras y telescopios, ya que las gafas de sol convencionales no protegen la vista en una observación directa del sol.

Riesgos

De otro lado, el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario del Vinalopó de Elche (Alicante) ha alertado sobre los riesgos oculares del eclipse solar.

El doctor César Azrak, jefe del Servicio de Oftalmología del centro, ha advertido de que incluso unos segundos de observación directa del Sol pueden provocar lesiones irreversibles en la retina, según ha indicado Grupo Ribera, empresa gestora de este departamento de salud, en un comunicado.

En este sentido, ha explicado que mirar el Sol "sin la protección adecuada", incluso cuando está parcialmente cubierto por la Luna, puede provocar una retinopatía solar o maculopatía solar, una lesión que afecta a la mácula, la zona de la retina responsable de la visión central y de mayor precisión.

"La retina no tiene receptores del dolor, por lo que una persona puede estar dañando su visión sin sentir ninguna molestia", señala el especialista.

Azrak también ha apuntado que, en muchos casos, los síntomas aparecen horas después o incluso al día siguiente, cuando el daño ya se ha producido.

Y ha recalcado que la lesión puede producirse tras una exposición "muy breve", ya que existe la "falsa sensación" de que mirar el eclipse durante unos segundos no supone "ningún riesgo", pero hay casos documentados de lesiones tras "menos de un minuto de exposición directa al Sol".

Asimismo, el doctor ha incidido en que el uso de prismáticos, telescopios o cámaras sin filtros adecuados multiplica el riesgo, ya que concentran la luz solar sobre la retina.

"Si después del eclipse aparece una mancha en el centro de la visión, notas que ves borroso o percibes las líneas deformadas, es importante acudir cuanto antes a un profesional para realizar una valoración oftalmológica", recomienda el especialista.