La Audiencia de Alicante juzga a un hombre por asesinar a su compañero de piso y a su madre por encubridora

La Audiencia Provincial de Alicante ha señalado para este lunes un juicio, con jurado popular, que se extenderá hasta el 26 de octubre.

El Tribunal Popular juzga a un hombre y a su madre, acusado el primero de matar a su compañero de piso en Alicante y la segunda de ayudar a limpiar el piso en el que ocurrieron los hechos, antes de avisar a Emergencias de la situación en la que se encontraba la víctima. El hombre fue trasladado al Hospital de Alicante la noche del 7 de septiembre de 2023, donde falleció al día siguiente.

Los hechos

Los hechos ocurrieron esa madrugada del 6 al 7 de septiembre cuando el encausado acudió a la vivienda con la intención de recuperar ciertos objetos que, presuntamente, la víctima le había robado.

El Jurado determinará si, cuando ambos estaban en la casa se inició una discusión durante la que el acusado golpeó a la víctima hasta provocarle lesiones que le causaron la muerte y le realizó cortes por todo el cuerpo, según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía.

El Tribunal popular deberá decidir si la madre del acusado, al saber lo que había ocurrido, no avisó a las fuerzas y cuerpos de seguridad o a Emergencias. Además, la mujer viajó desde Francia hasta Alicante para limpiar la casa.

La Fiscalía acusa al procesado de un delito de asesinato y a su madre de otro delito de omisión del deber de socorro.