¿Cómo aprovechar las oportunidades del turismo de cruceros en todos los municipios de la Costa Blanca?

¿Cómo aprovechar las oportunidades del turismo de cruceros en la Costa Blanca?. Sobre esta premisa girará el jueves 29 de octubre en La Nucía la II Jornada Técnica de Promoción Turística de la Costa Blanca como destino de Cruceros.

Está organizada por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación y por la Asociación Alicante-Costa Blanca Turismo y Cruceros para exponer ‘la oportunidad histórica’ que tienen los municipios alicantinos de costa e interior el año que viene ante las previsiones al alza del número de cruceristas que desembarcarán en el Puerto de Alicante.

Los cruceros atracan en el Puerto de Alicante | Diputación de Alicante

Edifici de L'Esport de La Nucía

La jornada, que será clausurada por la consellera de Turismo, Marian Cano, contará con tres mesas informativas en las que los expertos abordarán el impacto económico y la sostenibilidad; la excursión comercializable para los cruceristas y el balance, los retos y oportunidades que ofrece este segmento a todos los municipios de esta provincia el año que viene.

II Jornada Técnica de Promoción Turística de la Costa Blanca como destino de cruceros

El reconocimiento internacional del 'modelo Alicante'

En este sentido, el director de la Asociación Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros, Roberto Martínez, ha destacado siempre la dinamización de la economía en toda la provincia del llamado ‘modelo-Alicante’.

Roberto Martínez.- Director de la Asociación Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros

Oportunidades en el horizonte de 2027

El Puerto de Alicante comienza la temporada de cruceros 2026 y prevé más de 325.000 cruceristas |

En 2027 se consolidará Alicante como 'Puerto Base', con incrementos previstos en el número de escalas y en la capacidad de los barcos. Al cierre de 2026 superaremos los 325.000 cruceristas con un impacto económico estimado de 84 millones de euros en el conjunto de la provincia de Alicante, impulsando el comercio, la hostelería, el transporte y los servicios locales.