Los bomberos de Alicante desarrollan más de 50 intervenciones por la tormenta con la que se ha despedido la dana Adam

La ciudad de Alicante ha registrado más de 50 intervenciones del Speis (Bomberos) y la Policía Local a consecuencia de la tromba de más de 50 litros por metro cuadrado que ha dejado la dana Adam a su paso por el término municipal entre las 23 y las 3 horas de la noche y la madrugada del lunes al martes.

La mayoría de actuaciones de los servicios de emergencias se debieron a cortes de tráfico y entrada de agua en viviendas y locales comerciales, incluidas la evacuación de una mujer de su vehículo y traslado hasta su domicilio en la zona de Miriam Blasco y el auxilio a los conductores de cinco vehículos para poder salir y trasladarse a una zona segura en la avenida de Elche.

Las previsiones para este martes son de ausencia de lluvias y la recuperación progresiva de la normalidad en las zonas más afectadas, como el paso subterráneo del Vial Flora de España, en La Albufereta, y las avenidas de Elche y Diputado Antonio García Miralles.

Los medidores instalados en la Universidad de Alicante, la estación de FGV La Marina y Tabarca han cuantificado en 50 litros por metro cuadrado las precipitaciones durante la tormenta, que también contó con abundante aparato eléctrico.

Durante la noche, los servicios municipales de Emergencia han comprobado el nivel del agua en los barrancos Rambuchar, Alabastre, Agua Amarga y el de Las Ovejas sin sin que se apreciaran riesgos.

Las actuaciones más reseñables han sido: la comprobación del estado del Centro de personas con discapacidad San Rafael (Santa Faz), cuyo parking se había inundado pero que no presentaba problemas en su acceso peatonal ni en el interior de las instalaciones; cortes de tráfico en la avenida de Elche, el paso subterráneo del Vial Flora de España, en Pintor Pérez Gil, en Diputado Antonio García Miralles y en el camino de La Alcoraya; además de diversas actuaciones en zonas de Miriam Blasco.

Asimismo, la tromba afectó al suministro eléctrico de semáforos y cámaras, en cuya reparación trabajan cuatro equipos técnicos con el objetivo de que se restablezca la normalidad a lo largo de esta mañana de martes.